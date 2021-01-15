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Байден намерен предложить выделить около $2 трлн на борьбу с пандемией

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Избранный президент США Джозеф Байден намерен предложить выделить около $1,9 трлн на меры по борьбе с пандемией коронавирусной инфекции, стимулирование экономики страны и оказание помощи населению. Об этом со ссылкой на источники сообщило агентство Bloomberg в четверг, 14 января.

По предварительным данным, программа Байдена должна будет пройти в два этапа. Данный пакет мер станет первым этапом, в него также включат меры по распространению вакцины среди граждан. Второй рассчитан на долгосрочную поддержку инфраструктуры США.

9 января Байден заявил о необходимости расширения мер поддержки американцев, пострадавших из-за пандемии коронавируса. По словам политика, сумму финансовой поддержки американским семьям следует поднять до $2 тыс.

28 декабря палата представителей конгресса США проголосовала за инициативу об увеличении прямых выплат гражданам страны в рамках мер стимулирования национальной экономики с $600 до $2 тыс.

Выплаты в размере $600 были предусмотрены проектом бюджета на 2021 финансовый год, который начался 1 октября. 28 декабря действующий президент США Дональд Трамп подписал проект документа. Он включает пакет экономической помощи в размере $900 млрд.

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