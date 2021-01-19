 
$
Газета
Приложения
Главное

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021

Новости iz.ru
Газета «Известия»
НМГ
Новости РЕН ТВ
Новости 5 канала
Новости 78 канала
Спорт Экспресс
Спорт Экспресс
Газета
Газета
Приложения
Подписка
Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Мир
США расширили санкции против России
Общество
Госдума досрочно прекратила полномочия умершего депутата Антошкина
Мир
В Сирии умер последний глава правящей династии Османской империи
Мир
Эксперты ВОЗ указали на ошибки стран в борьбе с пандемией COVID-19
Мир
В «Газпроме» подтвердили намерение достроить «Северный поток – 2»
Общество
В России создали тест для выявления «британского» штамма коронавируса
Мир
Лавров отметил ухудшение ситуации с безопасностью на Крайнем Севере
Авто
Правительство предложило повысить утильсбор на автомобили в России
Общество
В Думе обсудят запрет на услуги суррогатных матерей для иностранцев
/

На весеннем дыхании: как ГД открыла последнюю сессию созыва

Депутатов призвали готовиться к выборам и противостоять иностранной угрозе
Фото: РИА Новости/Илья Питалев
Главный слайд
Начало статьи
На весеннем дыхании: как ГД открыла последнюю сессию созыва
2021-01-19 16:57:15">
2021-01-19 16:57:15
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Принять законопроекты, реализующие поправки к Конституции и послание президента Федеральному собранию, противостоять пандемии и не допустить вмешательства других стран в дела РФ. Такие задачи 19 января перед депутатами поставил спикер нижней палаты Вячеслав Володин, открывая последнюю, весеннюю сессию седьмого созыва парламента. Много внимания в своей речи он уделил грядущим выборам в Госдуму, которые состоятся в сентябре этого года. Они, по мнению экспертов, будут непростыми, так как нельзя исключать попыток иностранных сил повлиять на результат голосования. Также Вячеслав Володин прокомментировал ситуацию с выборами в США — по его мнению, люди, которых после январских событий в Штатах называют внутренними террористами, станут политическими заключенными.

Жилой фронт: в Госдуме выступили за сохранение возможности строить апартаменты
Законопроект об их статусе будет принят в весеннюю сессию

Вмешиваться будут

Последняя сессия седьмого созыва Госдумы открылась при высокой явке депутатов, которые, несмотря на пандемию, в этот день решили отказаться от удаленного формата. В итоге в зале пленарных заседаний присутствовали 404 парламентария, и лишь единицы из них были без защитных масок и перчаток.

— Мы начинаем 10-ю сессию. Она обещает быть насыщенной. На рассмотрении в ГД сегодня находятся 1226 законопроектов, из них 266 приняты в первом чтении, два — во втором, — открыл заседание спикер Госдумы Вячеслав Володин.

По его словам, важнейшим приоритетом работы парламента станет реализация послания президента Федеральному собранию. Она у депутатов на особом контроле, так как от выполнения послания зависят благосостояние граждан и повышение уровня жизни в стране. Задачи послания прошлого года выполнены Думой на 80%: реализовано 34 пункта из 40.

На весеннем дыхании_2
Председатель Государственной думы РФ Вячеслав Володин выступает на первом пленарном заседании весенней сессии Госдумы

Председатель Государственной думы РФ Вячеслав Володин выступает на первом пленарном заседании весенней сессии Госдумы

Фото: РИА Новости/Илья Питалев
Соблюдая дистанцию: ГД примет законы об онлайн-учебе и пенсиях
Парламентарии анонсировали приоритеты в своей работе в 2021 году

Еще один приоритет — работа над законопроектами в целях реализации поправок к Конституции. В прошлом году мы приняли 21 закон. У нас на рассмотрении находятся еще четыре законодательные инициативы, — сообщил коллегам Вячеслав Володин.

Особое внимание спикер уделил грядущим выборам в Госдуму, которые состоятся в сентябре этого года. По его словам, важно, чтобы они прошли открыто, конкурентно и легитимно, в строгом соответствии с законодательством.

Необходимо сделать всё, чтобы не допустить иностранного вмешательства в избирательную кампанию. Исходя из прошлых выборов и сегодняшней ситуации, мы понимаем, что вмешиваться, как и прежде, будут. И во главе этих процессов — США и их союзники по НАТО, — сообщил он депутатам.

При этом он подчеркнул, что раньше такое вмешательство прикрывалось необходимостью внедрения высоких стандартов демократии, но сегодня всем стало очевидно, что этих стандартов нет у самих американцев, что продемонстрировали последние выборы в США.

На весеннем дыхании_1
Депутаты здороваются на первом пленарном заседании весенней сессии Государственной Думы РФ
Фото: РИА Новости/Илья Питалев

— Голосование по почте не выдерживает никакой критики. Веерная рассылка бюллетеней избирателям неконтролируема. Кто и когда голосовал по этим бюллетеням — проверить невозможно, — упрекнул он американцев.

Все в норме: после каникул Госдума начнет подготовку к выборам
Депутаты подвели итоги осенней сессии, посетовав на тяжелый год

Вячеслав Володин также отметил, что борьба за власть, развернувшаяся между двумя ведущими партиями Соединенных Штатов, привела к штурму парламента и человеческим жертвам. Россия всегда выступала против насильственных неконституционных действий. А Вашингтон, по его словам, наоборот, эти процессы поощрял и поддерживал во многих странах мира: в Европе, на постсоветском пространстве, Ближнем Востоке, в Азии, Африке и Латинской Америке.

Когда всё то же самое произошло в самих США, они назвали этих людей внутренними террористами, которым грозит по 15–20 лет тюрьмы. Вот это и будут настоящие политические заключенные, — заявил спикер Госдумы.

После чего глава палаты дал поручение комитету ГД по международным делам подготовить предложения с тем, чтобы международные организации проанализировали сложившуюся в США ситуацию со свободой слова и блокировками некоторых аккаунтов в соцсетях, а также выработали решения, позволяющие не допустить этого в будущем.

Главное завоевание

С Вячеславом Володиным согласны лидеры фракций КПРФ и ЛДПР, которые на первом заседании ГД развили тему угрозы политической системе России.

— Мы видим кризис американской государственности, их образа жизни и завершение длинной сказки об образцовой демократии. Но нас недавно объявили врагом номер один, и к власти пришла группировка, которая не постеснялась заткнуть рот Трампу, — сообщил коллегам глава КПРФ Геннадий Зюганов.

На весеннем дыхании_4
Лидер КПРФ Геннадий Зюганов на первом пленарном заседании весенней сессии Государственной думы РФ

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов на первом пленарном заседании весенней сессии Государственной думы РФ

Фото: РИА Новости/Илья Питалев
Рост изобилия: ГД рассмотрит более тысячи поправок в бюджет
Правительству предлагают распечатать ФНБ и добавить денег на социальные расходы

По его словам, в Россию уже приехал «гонец из Берлина», который будет разжигать внутриполитическую ситуацию в стране.

Не стали тратить время на политические оценки в «Единой России» и «Справедливой России». Глава фракции единороссов Сергей Неверов однако призвал своих коллег по партиям в рамках предвыборной сессии избегать популистских заявлений и невыполнимых обещаний. Именно они, по его мнению, способствуют расколу общества, в котором заинтересованы западные силы.

Эксперты признают, что выборы в Госдуму будут непростыми. Однако, по их мнению, большей сложностью, чем внешняя угроза, для парламентариев станет задача показать своим избирателям реальный экономический рост, а также повысить доверие к политическим партиям.

На весеннем дыхании_3
У инфоэкрана в Государственной Думе РФ. 19 января проводится первое пленарное заседание весенней сессии Госдумы
Фото: РИА Новости/Илья Питалев

— Вячеслав Володин не мог сказать по-другому об американской угрозе. Он, как и Владимир Путин, считает суверенитет главным завоеванием России. Но при всем уважении к этой позиции основные угрозы на выборах будут не извне. Никакое вмешательство не будет эффективным, если есть высокая политическая устойчивость и доверие населения, — заявил «Известиям» глава Политической экспертной группы Константин Калачев.

Политолог Дмитрий Фетисов в разговоре с «Известиями» отметил, что ситуация, которая складывается накануне выборов в Госдуму, беспокоит не только депутатов, но и все ветви власти. Эксперт согласен с тем, что попытки иностранного вмешательства будут, но всё зависит от настроя россиян. По мнению эксперта, самое важное, что предстоит сделать, — это объяснить населению, что голосование пройдет открыто и легитимно.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021