На весеннем дыхании: как ГД открыла последнюю сессию созыва

Принять законопроекты, реализующие поправки к Конституции и послание президента Федеральному собранию, противостоять пандемии и не допустить вмешательства других стран в дела РФ. Такие задачи 19 января перед депутатами поставил спикер нижней палаты Вячеслав Володин , открывая последнюю, весеннюю сессию седьмого созыва парламента. Много внимания в своей речи он уделил грядущим выборам в Госдуму, которые состоятся в сентябре этого года. Они, по мнению экспертов, будут непростыми, так как нельзя исключать попыток иностранных сил повлиять на результат голосования. Также Вячеслав Володин прокомментировал ситуацию с выборами в США — по его мнению, люди, которых после январских событий в Штатах называют внутренними террористами, станут политическими заключенными .

Вмешиваться будут

Последняя сессия седьмого созыва Госдумы открылась при высокой явке депутатов, которые, несмотря на пандемию, в этот день решили отказаться от удаленного формата . В итоге в зале пленарных заседаний присутствовали 404 парламентария, и лишь единицы из них были без защитных масок и перчаток.

— Мы начинаем 10-ю сессию. Она обещает быть насыщенной. На рассмотрении в ГД сегодня находятся 1226 законопроектов, из них 266 приняты в первом чтении, два — во втором, — открыл заседание спикер Госдумы Вячеслав Володин.

По его словам, важнейшим приоритетом работы парламента станет реализация послания президента Федеральному собранию . Она у депутатов на особом контроле, так как от выполнения послания зависят благосостояние граждан и повышение уровня жизни в стране. Задачи послания прошлого года выполнены Думой на 80%: реализовано 34 пункта из 40.

На весеннем дыхании_2 Председатель Государственной думы РФ Вячеслав Володин выступает на первом пленарном заседании весенней сессии Госдумы Фото: РИА Новости/Илья Питалев

— Еще один приоритет — работа над законопроектами в целях реализации поправок к Конституции . В прошлом году мы приняли 21 закон. У нас на рассмотрении находятся еще четыре законодательные инициативы, — сообщил коллегам Вячеслав Володин.

Особое внимание спикер уделил грядущим выборам в Госдуму, которые состоятся в сентябре этого года . По его словам, важно, чтобы они прошли открыто, конкурентно и легитимно, в строгом соответствии с законодательством.

— Необходимо сделать всё, чтобы не допустить иностранного вмешательства в избирательную кампанию . Исходя из прошлых выборов и сегодняшней ситуации, мы понимаем, что вмешиваться, как и прежде, будут. И во главе этих процессов — США и их союзники по НАТО, — сообщил он депутатам.

При этом он подчеркнул, что раньше такое вмешательство прикрывалось необходимостью внедрения высоких стандартов демократии, но сегодня всем стало очевидно, что этих стандартов нет у самих американцев, что продемонстрировали последние выборы в США .

На весеннем дыхании_1 Фото: РИА Новости/Илья Питалев

— Голосование по почте не выдерживает никакой критики. Веерная рассылка бюллетеней избирателям неконтролируема. Кто и когда голосовал по этим бюллетеням — проверить невозможно, — упрекнул он американцев.

Вячеслав Володин также отметил, что борьба за власть, развернувшаяся между двумя ведущими партиями Соединенных Штатов, привела к штурму парламента и человеческим жертвам . Россия всегда выступала против насильственных неконституционных действий. А Вашингтон, по его словам, наоборот, эти процессы поощрял и поддерживал во многих странах мира: в Европе, на постсоветском пространстве, Ближнем Востоке, в Азии, Африке и Латинской Америке.

— Когда всё то же самое произошло в самих США, они назвали этих людей внутренними террористами, которым грозит по 15–20 лет тюрьмы. Вот это и будут настоящие политические заключенные, — заявил спикер Госдумы .

После чего глава палаты дал поручение комитету ГД по международным делам подготовить предложения с тем, чтобы международные организации проанализировали сложившуюся в США ситуацию со свободой слова и блокировками некоторых аккаунтов в соцсетях, а также выработали решения, позволяющие не допустить этого в будущем.

Главное завоевание

С Вячеславом Володиным согласны лидеры фракций КПРФ и ЛДПР, которые на первом заседании ГД развили тему угрозы политической системе России .

— Мы видим кризис американской государственности, их образа жизни и завершение длинной сказки об образцовой демократии. Но нас недавно объявили врагом номер один, и к власти пришла группировка, которая не постеснялась заткнуть рот Трампу, — сообщил коллегам глава КПРФ Геннадий Зюганов.

На весеннем дыхании_4 Лидер КПРФ Геннадий Зюганов на первом пленарном заседании весенней сессии Государственной думы РФ Фото: РИА Новости/Илья Питалев

По его словам, в Россию уже приехал «гонец из Берлина», который будет разжигать внутриполитическую ситуацию в стране.

Не стали тратить время на политические оценки в «Единой России» и «Справедливой России». Глава фракции единороссов Сергей Неверов однако призвал своих коллег по партиям в рамках предвыборной сессии избегать популистских заявлений и невыполнимых обещаний . Именно они, по его мнению, способствуют расколу общества, в котором заинтересованы западные силы.

Эксперты признают, что выборы в Госдуму будут непростыми. Однако, по их мнению, большей сложностью, чем внешняя угроза, для парламентариев станет задача показать своим избирателям реальный экономический рост, а также повысить доверие к политическим партиям .

На весеннем дыхании_3 Фото: РИА Новости/Илья Питалев

— Вячеслав Володин не мог сказать по-другому об американской угрозе. Он, как и Владимир Путин, считает суверенитет главным завоеванием России. Но при всем уважении к этой позиции основные угрозы на выборах будут не извне. Никакое вмешательство не будет эффективным, если есть высокая политическая устойчивость и доверие населения, — заявил «Известиям» глава Политической экспертной группы Константин Калачев .

Политолог Дмитрий Фетисов в разговоре с «Известиями» отметил, что ситуация, которая складывается накануне выборов в Госдуму, беспокоит не только депутатов, но и все ветви власти. Эксперт согласен с тем, что попытки иностранного вмешательства будут, но всё зависит от настроя россиян. По мнению эксперта, самое важное, что предстоит сделать, — это объяснить населению, что голосование пройдет открыто и легитимно.