Жилой фронт: в Госдуме выступили за сохранение возможности строить апартаменты

В Госдуме выступили за сохранение строительства новых апартаментов. Для этого необходимо законодательно закрепить их определение, заявил «Известиям» первый зампредседателя комитета ГД по жилищной политике и ЖКХ Сергей Пахомов. Ранее президент России Владимир Путин поручил правительству до 1 августа определить статус апартаментов. Также нужно дать региональным властям право принимать решения о переводе существующих подобных объектов недвижимости в жилые, установив четкие правила, считают в Госдуме. Законопроект о статусе апартаментов будет принят в весеннюю сессию, сказали «Известям» в аппарате вице-премьера Марата Хуснуллина.

Выполнить поручение

Президент России Владимир Путин поручил правительству до 1 августа определить «статус помещений в многофункциональных зданиях, в том числе используемых для проживания граждан». Поручения утверждены по итогам совместного заседания Госовета и Совета при президенте по стратегическому развитию и национальным проектам, которое состоялось 23 декабря 2020-го.

— На сегодняшний день законопроект о правовом статусе апартаментов находится в проработке. Его принятие Госдумой планируется в весеннюю сессию. В законопроекте будут определены критерии, исходя из которых можно будет разграничить жилье и апартаменты, — сообщил «Известиям» представитель вице-премьера Марата Хуснуллина Шамиль Галимуллин.

Категорию «апартаменты» нужно зафиксировать законодательно и разрешить строить такие объекты в будущем, сказал «Известиям» первый зампредседателя комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ Сергей Пахомов. Но этот тип недвижимости не будет приравнен к жилью — там не будет возможности регистрации, в том числе временной. Технические требования к апартаментам должны быть близкими к отелям, сказал Сергей Пахомов.

Также необходимо определить категории земельных участков, на которых могут строиться апартаменты, указал депутат.

Сейчас на рынке есть два типа апартаментов: сервисные (по сути, отели) и аналоги жилья, сказал руководитель центра новостроек федеральной компании «Этажи» Сергей Зайцев. Логично оставить возможность строительства сервисных апартаментов, поскольку на них есть спрос , полагает он.

— Все больше растет интерес со стороны покупателей из регионов к сервисным апартаментам, как варианту для инвестиций и источнику пассивного дохода. К тому же есть спрос на комбинирование жилья и офиса, и он вырос во время пандемии, — сказал Сергей Зайцев.

Например, нередко апартаменты выбирают те, кто занимается бизнесом в сфере красоты, адвокаты, юристы, художники, уточнил он. Необходимы послабления с точки зрения точечной застройки: апартаменты создавали там, где жилой комплекс в принципе не мог бы появиться, указал глава бюро «A61» Дмитрий Морозов. Для рациональной городской застройки это большой плюс, считает он.

Стоит информировать покупателей апартаментов о том, что этот тип недвижимости не является жильем, подчеркнул депутат ГД Михаил Чернышев.

— Например, к нежилым помещениям требования по уровню шума ниже. Например, шумным может оказаться сосед — будет громко слушать музыку рано утром и поздно вечером. Но юридически с этим в нежилом помещении сделать ничего нельзя, — указал он.

Также к нежилым помещениям более низкие санитарные требования, цены на ЖКУ выше на 15–20%, чем в квартирах, налоговая ставка на имущество составляет около 2% от стоимости (на жилье — от 0,1%), напомнил Михаил Чернышев. Если граждане будут проинформированы о том, что покупают, проблем не возникнет, подчеркнул он.

При этом апартаменты, которые построят с момента принятия нового закона, нужно запретить переводить в жилье, подчеркнул Сергей Пахомов.

Перевести в жилье

Право решать вопрос о переводе уже существующих апартаментов в жилье нужно дать регионам, установив для этого четкие критерии, сказал Сергей Пахомов.

— Для определения критериев и процедур перевода апартаментов в жилье стоит привлечь ведущих игроков рынка. В числе объективных требований — соответствие объектов всем текущим нормам и правилам для жилья, отсутствие проблем с документами и качеством строительства , — высказал мнение акционер, управляющий партнер ГК «Основа» Олег Колченко.

Также в числе критериев для возможности перевода апартаментов в жилье — статус земельного участка. Если землю можно перевести в жилье, то апартаменты тоже, считает Сергей Пахомов.

— Второе обязательное требование – апартаменты должны быть, прежде всего, безопасными и комфортными. Объект должен отвечать нормам пожарной безопасности, технического регулирования. Эти требования должны соответствовать жилью , — указал депутат.

При этом нормы по обеспечению социальной, транспортной и инженерной инфраструктурой можно оставить на совместное усмотрение регионов и собственников, отметил Сергей Пахомов. А такие требования, как инсоляция или благоустройство, нужно оставить на усмотрение владельцев, добавил он.

— Если две трети собственников будут согласны на перевод в жилье, то им нужно разрешить обращаться в органы власти регионов с такой просьбой. Регион же сам должен взвесить свои инфраструктурные возможности , — уверен Сергей Пахомов.

Контроль за переводом апартаментов в жилье должен остаться за Минстроем, хотя бы на первые три-пять лет, полагает парламентарий. «Известия» направили зарос в ведомство.

Нововведения не должны коснуться проектов апартаментов на стадии строительства. Девелоперам будет сложно изменить назначение объектов на этапе строительства, тем более, если часть из них уже распродана, отметил управляющий партнер «ВекторСтройФинанс» Андрей Колочинский.