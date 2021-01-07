Соблюдая дистанцию: ГД примет законы об онлайн-учебе и пенсиях

Законы о беззаявительном назначении страховой и социальной пенсии по инвалидности, а также о регулирование норм о дистанционном образовании станут одними из приоритетных для Госдумы в 2021 году . Как пояснили «Известиям» парламентарии, ситуация с распространением в России COVID-19 остается непредсказуемой, поэтому нужно быть готовыми к любому развитию событий. Эксперты также считают, что год будет сложный, а дистанционные форматы в законодательстве окажутся востребованными.

Главное — люди

Как выяснили «Известия», парламент включится в активную работу с 11 января. С этого дня у депутатов начнется региональная неделя. А первое после каникул заседание палаты состоится 19 января . Несмотря на короткий рабочий месяц, до начала февраля депутаты планируют рассмотреть более 80 законопроектов правительства, а также самих законодателей . В их числе, например, инициативы «Об обращении лекарственных средств» (предлагает ввести в гражданский оборот медпрепараты для ветеринарного применения), «О правовом положении иностранных граждан в РФ» (предполагает создание для мигрантов федеральной информационной системы сведений санитарно-эпидемиологического характера) и другие.

Но самым главным направлением работы парламента в 2021 году будет рассмотрение социальных законопроектов . Как рассказали «Известиям» во фракции «Единой России», приоритетным для партии станет принятие закона о беззаявительном назначении страховой и социальной пенсии по инвалидности. То есть если раньше при увеличении размера пенсии требовалось личное присутствие гражданина и подписание им согласия, то новые нормы позволят делать это автоматически.

— Социальный блок законопроектов по-прежнему будет главным. Это и законопроект о беззаявительном назначении пенсий, и внесение изменений в законы «Об обращении лекарственных средств» и «Об основах охраны здоровья граждан в РФ», которые направлены на предупреждение монополизации розничной торговли лекарствами, — пояснил «Известиям» первый зампред фракции «Единой России» Адальби Шхагошев.

Соблюдая дистанцию3 Фото: РИА Новости/Павел Лисицын

По его словам, еще одним направлением работы станет законодательное регулирование дистанционного обучения. Законопроект уже внесен в Госдуму . Минпросвещения просят наделить полномочиями по утверждению порядка применения электронного обучения и дистанционных технологий в сфере общего и среднего профессионального образования, а Минобрнауки — в сфере высшего.

— Трудности с переводом школьников на дистанционку сохраняются. Мы не знаем, как долго еще продлится пандемия, поэтому должны быть готовы к любому развитию событий, потому что ситуация очень тяжелая, — заявил парламентарий, отметив, что из-за COVID-19 будет продолжена работа по изменению трудового законодательства и более широкому применению в нем цифровых технологий.

Во фракции «Справедливой России» приоритетными для себя назвали несколько законопроектов. Например, «О внесении изменения в закон «Об образовании в РФ» в части установления компенсации родителям или законным представителям детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, которым не было предоставлено место в дошкольной образовательной организации». Также речь о законопроектах «О внесении изменений в Трудовой кодекс РФ в части установления размера минимальной заработной платы отдельным категориям медперсонала», «О внесении изменений в Налоговый кодекс РФ», подразумевающих введение налога на добавленную стоимость экспортируемых сырьевых товаров.

— Также главной задачей для нас в 2021 году станет решение вопроса о восстановлении индексации пенсий работающим пенсионерам . Это дикая ситуация, когда много лет людям не индексируют пенсию, которую они честно заработали. Кроме того, мы будет готовить поправки в закон о реновации, который был принят в очень сыром виде и ставит под угрозу права собственности многих россиян, — пояснил «Известиям» первый зампред фракции Михаил Емельянов.

Соблюдая дистанцию1 Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

Борьбу за восстановление индексации пенсий работающим пенсионерам намерены вести и в ЛДПР. Об этом «Известиям» рассказал зампред фракции Ярослав Нилов.

— Также мы будем выступать за увеличение пособий тем, кто ухаживает за инвалидами первой группы . Продолжим борьбу за корректировку налогового законодательства с целью внедрения прогрессивной шкалы налогообложения, при которой граждане, получающие мало не должны будут облагаться налогом. Кроме того, займемся решением вопросов о дополнительных льготах для ветеранов боевых действий и обеспечением малоимущих россиян продуктовыми сертификатами, — перечислил главные приоритеты партии депутат.

Отстаивать интересы населения намерены и в КПРФ.

— Только в 2020 году мы внесли около 100 законопроектов. С нашей точки зрения, все они самые важные и самые правильные. Они касаются национализации стратегически важных для страны отраслей, деофшоризации, прогрессивной шкалы налогообложения, доступности образования. Конечно, мы будем добиваться их принятия. Также мы будем настаивать на нормальном рассмотрении повестки заседаний: семь часов в зале — это какое-то насилие. С какой мы там пандемией боремся? — заявил «Известиям» первый зампред фракции КПРФ Николай Коломейцев.

Сложный год

Глава института избирательных технологий Евгений Сучков считает, что 2021 год будет очень сложным.

— Об этом можно судить по законопроектам, которые готовится принять Госдума . Проблема в том, что за ближайший год у россиян не выработается коллективный иммунитет, а вакцинация идет не так быстро, как хотелось бы, — пояснил эксперт.

По его мнению, население может плохо относиться к удаленке или дистанционному образованию, но это данность, от которой в ближайшее время уйти вряд ли получится.

Соблюдая дистанцию2 Фото: РИА Новости/па

По мнению главы «Политической экспертной группы» Константина Калачева, продолжение дистанционного обучения губительно для школьников. Для системы высшего образования дистанционка является проблемой в гораздо меньшей степени.

— В сфере услуг, туризме, гостиничном и ресторанном бизнесе, в авиаперевозках ситуация остается сложной. А значит, ковидная повестка сохранится, — считает он.