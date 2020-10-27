Наполовину безвременны: ведомства не приняли 50% новых актов на замену старым

«Регуляторная гильотина» завершится через два месяца, однако новое регулирование пока не готово. Ведомства приняли меньше половины актов, которые с 1 января 2021 года придут на смену устаревшим обязательным требованиям — об этом премьеру Михаилу Мишустину сообщил его заместитель Дмитрий Григоренко (письмо есть у «Известий»). Он подчеркнул, что руководители несут персональную ответственность за неисполнение поручений, и попросил главу правительства обязать их в максимально краткие сроки — до 29 октября — отчитаться о внесении актов в кабмин. Ситуация с «гильотиной» напряженная, но не критическая, заявили эксперты, а опрошенные «Известиями» ведомства заверили, что готовят документы в срок. В пресс-службе правительства подчеркнули: рисков возникновения правового вакуума не усматривается .

Регуляторная задержка

Как сообщили «Известиям» в кабмине, правительство уже отменило почти все нормативно-правовые акты (НПА), которые содержат обязательные требования, ухудшающие бизнес-климат. По состоянию на конец октября упразднено более 90% избыточного регулирования. Однако новые требования, которые должны прийти на смену отмененным, пока задерживаются, причем промедление идет как по линии аппарата кабмина, так и министерств . За два месяца до официального завершения реформы подготовлено меньше половины нового регулирования.

«Из 109 актов правительства, подлежащих принятию к 15 сентября 2020 года, выпущено только 53 (49%). Из 370 ведомственных актов, подлежащих изданию федеральными органами исполнительной власти в срок до 1 августа 2020 года, издано только 160 (43%)», — говорится в письме вице-премьера Дмитрия Григоренко главе правительства Михаилу Мишустину.

Чтоб пусто не было Премьер-министр РФ Михаил Мишустин, справа — глава аппарата правительства РФ Дмитрий Григоренко Фото: ТАСС/Дмитрий Астахов

Дмитрий Григоренко добавил, что руководители несут персональную ответственность за неисполнение поручений. Он попросил главу правительства обязать их до 29 октября отчитаться о внесении актов в кабмин. В противном случае им нужно письменно объяснить причины задержек.

В связи с этим премьер-министр сдвинул дедлайн по формированию нового регулирования: вице-премьерам он поручил принять недостающие НПА до 16 ноября (документ есть в распоряжении «Известий»).

«Известия» направили запрос в пресс-службы правительства, а также министерств и ведомств с просьбой пояснить причины задержки и прокомментировать риск возникновения «правового вакуума» — ситуации, когда старое регулирование уже отменено, а новое еще не принято. Ранее от этого законодателей предостерегал президент Владимир Путин.

— Столь масштабное обнуление ни в коем случае не должно привести к правовой пустоте, правовому вакууму и «люкам», — заявлял он весной 2019 года. — Ни в коем случае нельзя допустить, чтобы это обнуление отразилось на интересах граждан.

В ФАС, Роспотребнадзоре, Минтруде, Минсельхозе, Минэнерго, Минцифры, Минпросвете, Минстрое и Минкульте заявили, что «регуляторная гильотина» выполняется в срок, указанный в поручении президента. Риска «правового вакуума» в этих ведомствах не видят.

В Минэкономразвития пояснили: приступившие к работе весной и в начале лета не имеют серьезных проблем и успели в нормальном режиме пройти все этапы. Для тех, кто нарушил сроки, предусмотрен «страховочный» механизм — часть актов может быть сохранена решением кабмина.

Отступления от срока, установленного поручением президента в рамках реализации послания Федеральному собранию по «регуляторной гильотине», нет, заявили «Известиям» в пресс-службе правительства.

Там отметили, что до 1 января 2021 года отмене подлежит порядка 3 тыс. российских актов. По состоянию на 26 октября уже отменено 2760 актов, включая 500 актов правительства и 2260 актов федеральных органов исполнительной власти (более 90%). Взамен отмененных нормативных правовых актов в настоящий момент принято 59 постановлений правительства и 182 ведомственных приказа. До конца 2020 года запланировано принять 48 постановлений правительства и 188 ведомственных актов, пояснили в кабмине, добавив, что рисков возникновения правового вакуума не усматривается.

Чтоб пусто не было Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

Справка «Известий» Реформа контрольно-надзорной деятельности, или «регуляторная гильотина», — механизм, направленный на устранение и актуализацию избыточных и устаревших требований, которые влияют на деловой климат. О его запуске объявил бывший премьер-министр Дмитрий Медведев в начале 2019 года, а первые акты (около 5 тыс. требований времен СССР и РСФСР) были отменены в феврале 2020-го. В новом составе правительства вопросы «гильотины» курирует вице-премьер Дмитрий Григоренко. Планируется, что реформа будет завершена к 1 января 2021 года.

Объем и результат

Ситуация с «регуляторной гильотиной» действительно напряженная, но не критическая, отметил вице-президент РСПП по правовому регулированию и правоприменению Александр Варварин . Большая часть правительственных актов уже прошла рассмотрение подкомиссией по контрольно-надзорной деятельности, и в ближайший месяц их принятие вполне может быть завершено.

По ведомственным актам требуется более серьезная работа, особенно по линии Роспотребнадзора: объемные СанПиНы до сих пор вызывают большую дискуссию, полагает Александр Варварин. Однако нужно учитывать, что по ведомственным НПА согласование правительственной подкомиссии не требуется, и в Минюст они направляются вместе с протоколом заседания рабочих групп. Подкомиссия рассматривает только разногласия. Скорее всего, рабочим группам просто предстоит активно потрудиться в ближайшие два месяца, отметил эксперт.

Чтоб пусто не было Сотрудник Роспотребнадзора проверяет магазин на предмет соблюдения противоэпидемиологических требований Фото: ТАСС/URA.RU/Вова Жабриков

Объем требуемой в рамках «гильотины» работы огромен, и, если посмотреть на то, что уже сделано, то это беспрецедентный прорыв, уверен заместитель руководителя аналитического центра при правительстве Михаил Прядильников . Уже в этом году будет виден реальный результат: анализ проведенной работы позволяет оценивать степень нормативной готовности отраслей к переходу на новое регулирование как высокую. При этом риск формирования «правового вакуума» исключен, оптимистичен эксперт.

Даже если не все акты будут приняты до 1 января, проблем можно будет избежать. Закон «Об обязательных требованиях» дает правительству возможность определить перечень старых НПА, которые продолжат действовать и в 2021 году . Решение об этом может быть принято ближе к концу года, добавляют эксперты.

Ключевой негативный фактор, который привел к задержкам, — отсутствие согласованных концепций будущего регулирования в конкретных сферах, уверен Александр Варварин.

Чтоб пусто не было Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

— Многие федеральные органы исполнительной власти не подготовили структуру будущего регулирования и не утвердили ее с рабочими группами. Чаще всего документы готовились без единой концепции , поэтому многие из них встретили жесткую реакцию со стороны бизнеса и экспертов, которые совсем по-другому видели структуру регулирования, — заявил он.