Неестественный отбор: под гильотину хотят пустить требования монополий

Под «регуляторную гильотину» предлагают пустить предписания естественных монополий — таких как «Газпром» или РЖД. С такой инициативой в правительство планирует обратиться «Деловая Россия», сообщил «Известиям» председатель объединения Алексей Репик. Другие бизнес-организации идею поддержали — за пересмотр требований высказались также в РСПП, ТПП РФ и «Опоре России». Предприниматели уверены, что многие правила госкомпаний уже неактуальны или дублируют предписания ведомств и служб надзора, что влечет дополнительные издержки бизнеса. В Минэкономразвития заявили, что готовы проанализировать давление предписаний госкомпаний на бизнес, однако для этого министерству требуется конкретный перечень избыточных требований.

Регулировать всё

Бизнес хочет распространить «регуляторную гильотину» на обязательные требования к предпринимателям, которые содержатся в нормативно-правовых актах (НПА) естественных монополий. Предложения подготовил комитет по контрольно-надзорной деятельности «Деловой России». Как рассказал Алексей Репик, речь идет прежде всего о таких компаниях, как «Газпром», РЖД и «Росморпорт». Свои инициативы «Деловая Россия» планирует направить на рассмотрение в правительство.

Как пояснил «Известиям» ответственный секретарь комитета Илья Борзик, часть госкорпораций обладает правом устанавливать собственные требования и инструкции, что фактически приравнивает их к регуляторам. Зачастую корпоративные правила даже «превосходят действующее отраслевое законодательство», отметил он.

За соблюдением «нормативки» естественных монополий следят государственные контрольно-надзорные органы, которые расценивают корпоративные правила госкомпаний как обязательные требования и привлекают предпринимателей к ответственности за их нарушение, подчеркнул представитель бизнес-сообщества. В то же время под «регуляторную гильотину» эти предписания не подпадают, что не позволяет говорить о полноценном выполнении поручений президента по устранению избыточных требований к бизнесу на всех без исключения уровнях, уверен он.

Справка «Известий» «Регуляторная гильотина» — реформа, которая подразумевает устранение избыточных требований для бизнеса до конца 2020 года. Формированием нового регулирования занимается 41 рабочая группа при правительстве, куда входит более 700 специалистов.

К избыточным нормам госкорпораций «Деловая Россия» относит, например, методы присоединения газовых сетей к действующим газопроводам от «Газпрома», распоряжение РЖД о технологии оказания услуги по размещению грузовых вагонов на путях и так далее.

Обязательные требования к бизнесу должны быть закреплены только в актах исполнительной власти, а нормы компаний-монополистов могут носить рекомендательный характер и не иметь правовых последствий для предпринимателей, считают в деловом объединении.

За и против

Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП), Торгово-промышленная палата (ТПП РФ) и «Опора России» концептуально инициативу «Деловой России» поддержали.

Требования к компаниям со стороны естественных монополий действительно могут быть избыточными и плодить дополнительные издержки, согласился вице-президент РСПП Александр Варварин. Однако на данный момент заниматься углубленным анализом, какие корпоративные правила надо отменять, какие оставлять, преждевременно. Для начала необходимо довести до конца работу по исключению из законодательства избыточных обязательных требований, которые распространяются в том числе и на сами естественные монополии. Именно на этом сейчас фокусируются в рабочих группах по «регуляторной гильотине», как только эта задача будет решена — можно будет двигаться дальше.

Президент ТПП Сергей Катырин отметил, что НПА естественных монополий и госкорпораций формируют параллельную систему требований. Причем иногда расходы на их соблюдение значительно выше, чем при исполнении предписаний законодательства, подчеркнул он.

Например, для работы с госкомпаниями бизнесу зачастую нужно проводить платную сертификацию оборудования на соответствие их требованиям, несмотря на то что все они и так проходят аттестацию Таможенного союза. Однако без дополнительных документов работать с госструктурами невозможно, отметил президент ТПП. Он добавил, что большинство предпринимателей предпочитают не оглашать эту проблему, так как знают, что могут потерять клиента и лишиться большой доли выручки.

Требования естественных монополий к бизнесу действительно могут быть шире норм технического регламента, а предприниматели — испытывать неудобства из-за необходимости несколько раз проходить процедуру сертификации, согласился первый вице-президент «Опоры России» Владислав Корочкин. Впрочем, каждый хозяйствующий субъект имеет право выставлять свои требования к контрагентам. Поэтому в первую очередь всё же стоит подвергнуть «гильотине» нормативно-правовые акты правительства, отметил он.

В Минэкономразвития на просьбу «Известий» прокомментировать инициативу бизнеса заверили: единственные организации, которые по закону имеют право устанавливать обязательные требования, — это госкорпорации «Роскосмос» и «Росатом». В ведомстве заявили, что готовы рассмотреть предложения по устранению необоснованных барьеров для бизнеса со стороны других госкомпаний. Для того чтобы высказаться более определенно, Минэку необходимо получить конкретный список избыточных норм от рабочих групп по «гильотине». В пресс-службе правительства, отвечая на аналогичный вопрос, уточнили, что смогут прокомментировать ситуацию после того, как получат официальные предложения от деловых объединений. В «Газпроме», РЖД и «Росморпорте» не ответили на запрос «Известий».

Сейчас в стране идет масштабная кампания по актуализации нормативно-правовых актов и вполне логично, что в ней должны участвовать в том числе и монополисты, уверен директор Центра конъюнктурных исследований НИУ ВШЭ Георгий Остапкович. Главное — проводить эту работу при участии общественных объединений и правительства, считает он.

У естественных монополий действительно могут быть требования, которые вызывают недовольство других участников рынка, отметил директор аналитического центра «Форум» Александр Брагин. Однако многие госкомпании, например РЖД, активно участвуют в деятельности рабочих групп в рамках «гильотины» и работают над отменой избыточного регулирования. Поэтому необходимости распространять реформу конкретно на их предписания нет: для этого существуют другие инструменты и работает ФАС, отметил эксперт.