Двойной стандарт: в РФ собираются упразднить отчетность по РСБУ для банков

Требования для банков отчитываться по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) могут отменить в течение 2–3 лет, рассказал «Известиям» глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков . Нынешние принципы отчетности полностью адаптируют к международным правилам (МСФО). Кредитные организации поддерживают такую новацию. Они возмущены: многие формы были приняты еще в конце 1990-х, часть из них дублирует друг друга, в результате чего банки собирают столько данных, что их физически не возможно проанализировать . Если избыточные требования действительно будут отменены, это станет первым шагом к «регуляторной гильотине» в финансовом секторе, подчеркивают эксперты.

Бумажная волокита

В Ассоциации банков России (АБР) в начале декабря прошло заседание, на котором обсуждалась возможность отмены для кредитных организаций отчетности по РСБУ, сообщили «Известиям» его участники. Первым этот вопрос поставил представитель Сбербанка, отметил один из собеседников «Известий». По словам Анатолия Аксакова, присутствовавшего на том мероприятии, отмена требований для банков отчитываться по РСБУ может произойти в пределах трех лет. Для этого нынешние российские стандарты будут адаптированы к правилам МСФО , добавил он.

По словам участников заседания в АБР, среди приглашенных была председатель ЦБ Эльвира Набиуллина, и она не скрывала, что удивлена тем, какой объем данных приходится собирать для передачи регулятору. В частности, есть формы, которые Банк России ввел еще в 1998 году. Сейчас они уже бессмысленны, но кредитные организации всё равно их регулярно сдают.

наби_аксаков Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина и председатель комитета Госдумы РФ по финансовому рынку Анатолий Аксаков Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов

По словам Анатолия Аксакова, в перспективе и Министерство финансов может перевести все российские компании на отчетность по МСФО.

В Минфине отметили, что не занимаются стандартами бухучета кредитных и некредитных финансовых организаций, и переадресовали «Известия» в ЦБ. В Банке России сообщили, что проводят работу по оптимизации регуляторной нагрузки, в том числе рассматривают предложения по отчетности. В ЦБ подчеркнули, что в этом процессе участвуют и кредитные организации . Регулятор готов поддержать некоторые предложения банковского сообщества. Например, те, что касаются увеличения сроков представления отдельных форм, а также ухода от дублирования данных. Однако на вопрос о том, будут ли упразднены стандарты РСБУ, ЦБ не ответил.

— Получается, что сейчас мы работаем не ради бизнеса, а ради бухучета и финмониторинга. Образно говоря, впереди у нас стоит сверкающий «Сапсан», за ним пара современных вагонов, а потом вагоны-развалюхи. Это наша ситуация с отчетностью, — посетовала президент Национального платежного совета Алма Обаева . — У нас открыто 900 млн счетов физлиц — это очень много. А причина в том, что по правилам бухучета мы не можем открыть мультивалютный или мультипродуктовый счет.

Центробанк уже 20 лет оптимизирует отчетность, но из года в год объем требований только растет, объяснил вице-президент АБР Алексей Войлуков. По его словам, банки собирают столько данных, что их физически невозможно прочесть, не говоря уже о том, чтобы проанализировать. К тому же есть дублирующие требования, причем не только двойные, но и тройные, добавил он.

Вопрос не на три года

Отчетность по РСБУ рынком не востребована. Она слабо автоматизируема и сопряжена с существенными трудозатратами на подготовку, отметил представитель Сбербанка. При подготовке форм по российским стандартам требуется работа двух или трех человек для написания пояснительной записки . К тому же необходим сбор информации с большого количества подразделений. Такую отчетность надо аудировать, а это уже существенные расходы. РСБУ и пояснительную записку к ней возможно отменить «уже завтра», а не через три года, резюмировал представитель Сбербанка.

В ВТБ поддерживают заявленный Банком России курс на снижение регуляторной нагрузки , сообщил его представитель. Но на практике пока этого не происходит, так как отмена отдельных форм сопровождается введением новых, более сложных для заполнения, добавил он.

бух Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

Отмена РСБУ будет полезным решением, поскольку сократится количество отчетности, подчеркнула главный бухгалтер ЮниКредит Банка Галина Чернышева. По словам первого зампреда правления Совкомбанка Сергея Хотимского, кредитным организациям не придется соблюдать два параллельных стандарта расчета резервов и других поправок к капиталу.

Опрошенные «Известиями» эксперты считают, что уход от российских стандартов бухучета станет реальным шагом к «регуляторной гильотине». РСБУ — это устаревшие стандарты, разработанные еще в 1990-е годы и не отвечающие современным реалиям, отметил начальник отдела инвестидей «БКС Брокер» Нарек Авакян. К тому же крупным компаниям и банкам приходится держать большие штаты бухгалтеров и финансистов, чтобы те составляли отчеты сразу по двум формам, добавил он. Переход на МСФО также облегчит работу аналитиков, считает руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев, поскольку не будет разночтений по прибыли, которые есть сейчас по российскому и международному стандартам.

банк Фото: ТАСС/Егор Алеев

Однако за 2–3 года отменить РСБУ и перейти исключительно на МСФО — мало реально, уверена руководитель налоговой практики О2Consulting Татьяна Сафонова. По ее мнению, даже такому профессиональному сообществу, как банковское, нужно гораздо больше времени . У этих форм отчетности разные принципы, объяснила она. МСФО базируется на приоритете разумности, а РСБУ — на нормативных документах ЦБ и Минфина, которые строго обязательны для выполнения.

До 2021 года правительство должно провести «регуляторную гильотину» для бизнеса — отменить все избыточные и дублирующие требования. Изначально в этот процесс был включен и Центробанк, однако затем его вывели из-под соответствующего законопроекта. При этом регулятор всё равно должен будет провести «гильотину» в своей области.