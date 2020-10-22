Не по норме: Минтруд отказался пустить ТК под «регуляторную гильотину»

В Минтруде решили отказаться от разработки законопроекта «О внесении изменений в Трудовой кодекс РФ» в рамках «регуляторной гильотины». Об этом «Известиям» сообщили в ведомстве. Там добавили, что документ должен был систематизировать действующие нормы. Однако в Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) законопроект назвали попыткой подменить весь Трудовой кодекс и лишить людей трудовых прав. Как выяснили «Известия», руководство федерации подготовило отрицательный отзыв, не поддерживают законопроект в Минэкономразвития. Эксперты считают, что потерю своих трудовых прав россияне расценили бы негативно.

Нарушит права всех

Как сообщил «Известиям» председатель ФНПР Михаил Шмаков, федерация выступает категорически против принятия законопроекта Минтруда «О внесении изменений в Трудовой кодекс РФ (в части систематизации обязательных требований в сфере трудовых отношений и нормативного правового регулирования трудовых отношений). По его словам, отрицательный отзыв на него ФНПР направит в Минтруд в ближайшее время.

–– Его принятие опасно для всех трудящихся, наемных работников, потому что это попытка подменить весь Трудовой кодекс, упаковав его в небольшое дополнение. Но на самом деле это полностью подорвет всю законодательную базу трудовых отношений, поэтому эта инициатива для нас неприемлема, –– пояснил «Известиям» Михаил Шмаков.

По его словам, если законопроект примут, то это приведет к отмене ряда действующих норм, которые сегодня регулируют соблюдение прав трудящихся и контроль за работодателями. Также профсоюзы возмущены тем, что новые нормы, согласно правилу «регуляторной гильотины», в рамках которой разрабатывался документ, будут иметь ограниченный срок действия –– не больше шести лет со дня вступления в силу, что, по их мнению, ослабит защищенность трудовых прав граждан.

Секретарь ФНПР Николай Гладков сообщил «Известиям», что законопроект (имеется в распоряжении «Известий») не поддерживают очень многие ведомства, включая Минюст и Минэкономразвития. Всё потому, что вместо заявленной систематизации документ направлен на разрушение системы трудового законодательства, отметил он.

Как сообщили «Известиям» в Минюсте, законопроект находился на рассмотрении в ведомстве и «заключение по результатам проведения его правовой и антикоррупционной экспертиз направлено в Минтруд».

Документ был разработан этой осенью, он стоял в плане законопроектной деятельности правительства на нынешний год. Трудовой кодекс предлагалось дополнить новым разделом «Обязательные требования в сфере труда», где прописать: что подразумевают эти требования, их перечень, а также порядок их установления, изменения или отмены. В том числе речь идет об условиях работы, трудовых правах и их защите, организации охраны труда, возмещении ущерба при нарушении правоотношений.

По информации «Известий», 16 сентября документ был направлен на общественную экспертизу. А 7 октября Минэкономразвития дало отрицательное заключение об оценке его регулирующего воздействия. Как пояснили «Известиям» в министерстве, предлагаемый перечень не несет фактической нормативной нагрузки, так как представляет собой обобщенные существующие обязательные требования.

–– С учетом результатов обсуждения и межведомственного согласования, Минтруд не планирует продолжать работу над законопроектом. В целом это нормальная практика –– межведомственный механизм согласования, публикация документа для общественного обсуждения для того и требуются, чтобы еще на этом этапе установить, насколько законопроект востребован и актуален, и в случае, если потребности в законопроекте нет, изменить планы по нормотворческой работе, –– пояснили в пресс-службе ведомства.

Минтруд тоже против

Как сообщили «Известиям» в Минтруде, законопроект не вносил каких-то серьезных изменений в действующее законодательство, но в итоге было решено отказаться от дальнейшей работы над ним.

–– Законопроект был направлен исключительно на кодификацию уже имеющихся правовых норм, а не на их изменение. Возможность такой кодификации прорабатывалась в рамках регуляторной гильотины. По результатам проработки было принято решение дальнейшую работу по законопроекту приостановить, а из плана законопроектной деятельности документ предложено исключить, –– пояснили в пресс-службе ведомства.

Глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов считает, что Минтруд просто обязан был учесть критику в адрес документа, а ломать эту ситуацию «через колено» и принимать законопроект было бы неправильно.

–– Действующий Трудовой кодекс –– консенсусный документ, продукт совместной работы профсоюзов, работодателей, правительства и парламента. В него периодически вносятся изменения, но они всегда проходят через очень большую призму интересов и обсуждений со всеми сторонами трудовых отношений, –– пояснил «Известиям» парламентарий.

По его словам, сегодня главная задача в том, чтобы этот хрупкий баланс не растрясти, особенно сейчас, в период пандемии COVID-19. Поэтому нужно сохранить стабильность и не добавлять нервозность, которая явно отразится на неспокойной атмосфере рынка труда.

Глава Политической экспертной группы Константин Калачев считает, что любой такой документ сегодня будет негативно сказываться на социальном самочувствии населения. Если россияне узнают, что они потеряют в трудовых правах, то это, безусловно, отрицательно отразится и на рейтинге власти. Особенно сейчас, когда главный в повестке вопрос выживания бизнеса в условиях падения экономики и роста заболеваемости COVID-19, отметил эксперт.