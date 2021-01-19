Названа причина новой вспышки COVID-19 в Китае

Вспышка коронавирусной инфекции в китайской провинции Цзилинь произошла из-за так называемого суперраспространителя COVID-19, который заразил более 100 человек. Об этом во вторник, 19 января, пишет газета The Global Times.

Сообщается, что мужчина участвовал в рекламе и продвигал товары для здоровья пожилым людям. Он приехал из своей родной провинции Хэйлунцзян в соседнюю провинцию Цзилинь. Власти считают, что мужчина неосознанно распространял вирус среди пожилых жителей в течение нескольких дней, прежде чем было установлено, что ранее он контактировал с больным коронавирусом.

Власти опубликовали подробный маршрут поездок продавца за неделю до того, как у него был обнаружен COVID-19. Так, он совершил четыре поездки на поезде, три поездки на автобусе и поездку на метро между Хэйлунцзян и Цзилинь. За четыре дня мужчина провел четыре маркетинговые сессии в общественных клубах здоровья для пожилых жителей городов Гунчжулин и Тунхуа.

В комитете по здравоохранению уточнили, что в общей сложности он заразил 79 человек, которые посещали семинары, а затем заразили 23 своих родственников, передает телеканал «Звезда». Средний возраст инфицированных составляет 63 года, самому старшему — 87 лет.

В этот же день стало известно, что в КНР за последние сутки зафиксировали 118 новых случаев заражения COVID-19, сообщает телеканал «360». Более 40 пациентов находятся в провинции Цзилинь, 35 — в Хэбэе, 27 — в Хэйлунцзяне и один — в Пекине.

Ранее в январе стало известно, что в Китае зафиксировали первую смерть вследствие заражения коронавирусом за последние восемь месяцев.

Также сообщалось, что делегация экспертов Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) 14 января прибыла в Китай для расследования причин возникновения коронавируса нового типа.

Как стало известно 8 января, ученые из Китая пришли к выводу, что коронавирус продолжал распространяться в китайском городе Ухань уже после того, как эпидемия COVID-19 в КНР, предположительно, была побеждена.

В конце 2019 года китайские власти проинформировали ВОЗ о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань провинции Хубэй. Возбудителем болезни стал новый коронавирус, а инфекция получила официальное название COVID-19.

76 дней Ухань оставался отрезан от внешнего мира, карантин с города сняли 8 апреля 2020 года. В марте Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию коронавируса.

Всего с начала пандемии в Китае было зафиксировано более 88,4 тыс. случаев заражения коронавирусом. Умерли 4,6 тыс. человек, вылечились более 82,4 тыс. пациентов.