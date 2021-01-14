В Китае зафиксировали первую за восемь месяцев смерть от коронавируса

В Китае зафиксировали первую смерть вследствие заражения коронавирусом за последние восемь месяцев. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на агентство France-Presse.

«Зафиксированы 138 новых подтвержденных случаев [заражения], один новый случай смерти», — говорится в сообщении на сайте государственного комитета по вопросам гигиены и здравоохранения КНР.

13 января сообщалось, что предварительные исследования появившихся в результате мутаций новых штаммов коронавируса свидетельствуют об увеличении их заразности на 10–70%.

В Великобритании заявили об обнаружении новой мутации коронавируса SARS-CoV-2 в середине декабря. Консультационный совет по новым и возникающим респираторным вирусным угрозам королевства подтвердил, что он распространяется с большей скоростью и требует от населения большей осторожности.

В январе директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге заявил, что мутировавший штамм выявили в 22 странах Европы.

Кроме того, в декабре также стало известно об обнаружении в Южно-Африканской Республике новой мутации COVID-19. Первый случай этого вируса зафиксировали в федеральной земле Баден-Вюртемберг в Германии 12 января.

В январе российские ученые опубликовали препринт с описанием случая пациентки, внутри организма которой коронавирус приобрел 18 новых мутаций. «Известия» писали об этом 12 января.

В Роспотребнадзоре считают, что мутации не повлияют на диагностику и вакцинацию от этой инфекции, поскольку известные на данный момент штаммы затрагивают только 0,1% генома вируса.