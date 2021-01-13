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В Китае заявили об увеличении заразности новых штаммов COVID-19

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Предварительные исследования появившихся в результате мутаций новых штаммов коронавируса свидетельствуют об увеличении их заразности на 10–70%. Об этом заявил на пресс-конференции в среду, 13 января, заместитель главы китайского Центра по контролю и профилактике заболеваний Фэн Цзыцзянь.

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«Последние предварительные исследования мутаций коронавируса свидетельствуют о том, что их заразность возросла. Показатель вторичной очаговости (SAR, частота новых случаев заражения среди лиц, контактировавших с первичными больными) увеличился, рост составил от 10 до 70%», — приводит ТАСС его слова.

Цзыцзянь добавил, что значительно увеличилось число случаев заболеваемости в семьях.

По его словам, новые штаммы преобладают в Европе, особенно в Великобритании. Он назвал эпидемиологическую ситуацию в этих странах «относительно тяжелой».

Замглавы центра отметил, что пока нет свидетельств того, что новые штаммы приводят к более высокой смертности среди заболевших.

Он добавил, что также пока не выявлены изменения в антигенных свойствах новых видов этой инфекции. «То есть ситуаций, когда у людей, у которых были выработаны антитела в результате заражения или вакцинации, была утеряна защита от них, мы также не смогли зафиксировать», — заключил специалист.

В Великобритании заявили об обнаружении новой мутации коронавируса SARS-CoV-2 в середине декабря. Консультационный совет по новым и возникающим респираторным вирусным угрозам королевства подтвердил, что он распространяется с большей скоростью и требует от населения большей осторожности.

В январе директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге заявил, что мутировавший штамм выявили в 22 странах Европы.

Кроме того, в декабре также стало известно об обнаружении в Южно-Африканской Республике новой мутации COVID-19. Первый случай этого вируса зафиксировали в федеральной земле Баден-Вюртемберг в Германии 12 января.

В январе российские ученые опубликовали препринт с описанием случая пациентки, внутри организма которой коронавирус приобрел 18 новых мутаций. «Известия» писали об этом 12 января.

В Роспотребнадзоре считают, что мутации не повлияют на диагностику и вакцинацию от этой инфекции, поскольку известные на данный момент штаммы затрагивают только 0,1% генома вируса.

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