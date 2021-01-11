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Эксперты ВОЗ посетят Китай для расследования причин появления COVID-19

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Делегация экспертов Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) 14 января прибудут в Китай для расследования причин происхождения возникновения коронавируса нового типа. Об этом в понедельник, 11 января, говорится в заявлении Государственного комитета по вопросам гигиены и здравоохранения КНР.

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В ходе визита специалисты «проведут расследование совместно с китайскими учеными», уточняется в заявлении.

Как отмечает «РИА Новости», в состав группы войдут представители Японии, Катара, США, Германии, Вьетнама, Австралии, Нидерландов, Великобритании и Дании. От России в группе примет участие замдиректора по научной работе Санкт-Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Владимир Дедков.

Как стало известно 8 января, ученые из Китая пришли к выводу, что коронавирус продолжал распространяться в китайском городе Ухань уже после того, как эпидемия COVID-19 в КНР предположительно была побеждена.

В конце декабря 2020 года журналисты Associated Press опубликовали расследование, в котором рассказали, что власти КНР, вероятно, стараются причислить к государственной тайне все исследования о коронавирусе.

Ранее, в ноябре, в Китае предположили, что новый тип коронавируса SARS-CoV-2 мог возникнуть в 2019 году в Индии. По мнению специалистов, вирус передался от животного к человеку на фоне жары и засухи.

В конце 2019 года китайские власти проинформировали ВОЗ о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань провинции Хубэй. Возбудителем болезни стал новый коронавирус, а инфекция получила официальное название COVID-19.

76 дней Ухань оставался отрезан от внешнего мира, карантин с города сняли 8 апреля 2020 года. В марте Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию коронавируса в мире.

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