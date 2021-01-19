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Новый эпицентр заражения COVID-19 обнаружили в Китае
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Новый эпицентр заражения COVID-19 обнаружили в Китае

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За сутки в Китае зафиксировали 118 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом во вторник, 19 января, сообщил Госкомитет здравоохранения КНР.

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Как уточняется, 106 случаев выявлено внутри страны. При этом летальных исходов зарегистрировано не было, передает агентство Xinhua.

Более 40 пациентов находятся в провинции Цзилинь, 35 — в Хэбэе, 27 — в Хэйлунцзяне и один — в Пекине.

Ранее в январе стало известно, что в Китае зафиксировали первую смерть вследствие заражения коронавирусом за последние восемь месяцев.

Также сообщалось, что делегация экспертов Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) 14 января прибудет в Китай для расследования причин возникновения коронавируса нового типа.

Как стало известно 8 января, ученые из Китая пришли к выводу, что коронавирус продолжал распространяться в китайском городе Ухань уже после того, как эпидемия COVID-19 в КНР, предположительно, была побеждена.

В конце 2019 года китайские власти проинформировали ВОЗ о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань провинции Хубэй. Возбудителем болезни стал новый коронавирус, а инфекция получила официальное название COVID-19.

76 дней Ухань оставался отрезан от внешнего мира, карантин с города сняли 8 апреля 2020 года. В марте Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию коронавируса.

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