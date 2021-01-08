Ученые заявили о распространении COVID в Ухане после апреля 2020 года

Коронавирус продолжал распространятся в китайском городе Ухань уже после того, как эпидемия COVID-19 в КНР предположительно была побеждена. К такому выводу пришли ученые из Китая, чья работа опубликована в журнале PLoS Neglected Tropical Diseases.

«Наши наблюдения показывают, что в Ухане проживало большое число бессимптомных носителей SARS-CoV-2 уже после того, как все носители явной формы инфекции выздоровели. Их существование говорит о том, что менее агрессивные штаммы коронавируса, вызвавшие эти случаи заражения, могут повторно проявить себя и вызвать новую вспышку COVID-19 на территории Китая», — пишут исследователи.

В конце декабря 2020 года журналисты Associated Press опубликовали расследование, в котором рассказали, что власти КНР, вероятно, стараются причислить к государственной тайне все исследования о коронавирусе.

31 декабря 2019 года китайские власти проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань провинции Хубэй. Возбудителем болезни стал новый коронавирус, а инфекция получила официальное название COVID-19.

76 дней Ухань оставался отрезан от внешнего мира, карантин с города сняли 8 апреля 2020 года. На данный момент в городе нет ни одного заболевшего COVID-19.

В марте Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию коронавируса в мире.