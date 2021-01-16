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Армин Лашет избран новым лидером ХДС

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Премьер-министр федеральной земли Северный Рейн - Вестфалия Армин Лашет избран новым лидером Христианско-демократического союза Германии, таким образом он может повести партию на парламентские выборы вместо канцлера республики Ангелы Меркель. Трансляция съезда союза в субботу, 16 января, идет на сайте консерваторов.

Политик получил 521 голос. На роль главы партии остается два претендента: Лашет и бывший глава парламентской фракции Фридрих Мерц.

Новость дополняется.

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