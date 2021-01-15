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Американец рассказал о побочных эффектах вакцины Pfizer

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Житель США опубликовал ролик с его матерью, у которой после вакцинации препаратом Pfizer проявились неблагоприятные побочные эффекты. Видеозапись он разместил в пятницу, 15 января, на своей странице в Facebook.

При просмотре можно заметить, что женщину бьет дрожь.

«Это то, что произошло с моей мамой после того, как она сделала прививку от COVID-19 препаратом Pfizer. Молитесь за нее. Ее положили в больницу. Будьте осторожны, когда применяете этот препарат. Возможно, на многих она окажет положительное действие, но точно стоит подумать, использовать ли эту вакцину», — написал американец.

Он указал, что его матери становится всё хуже, а врачи не знают, как устранить последствия вакцинирования.

14 января стало известно, что в Норвегии 23 человека скончались после вакцинации препаратом Pfizer/BioNTech от COVID-19. 5 января сообщалось, что умерли два постояльца дома престарелых, сделавших прививку от коронавируса вакциной Pfizer/BioNTech. Позже стало известно еще об одном умершем жителе Норвегии после вакцинации этим же препаратом.

В тот же день во Франции выявили шесть случаев серьезной побочной реакции после введения вакцины Pfizer/BioNTech.

В связи с этими случаями Pfizer со следующей недели временно сократит поставки вакцины от коронавируса по всей Европе.

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