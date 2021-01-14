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Во Франции выявили шесть случаев серьезных побочных реакций на вакцину Pfizer

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Шесть случаев серьезной побочной реакции после введения вакцины Pfizer/BioNTech от COVID-19 выявили во Франции. Об этом сообщило в четверг, 14 января, Национальное агентство по безопасности медикаментов (ANSM).

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«Шесть серьезных побочных эффектов с благоприятным исходом наблюдались во Франции при применении вакцины Comirnaty от Pfizer/BioNTech в течение третьей недели вакцинации: четыре случая аллергических реакций и два случая тахикардии», — говорится в сообщении.

По данным агентства, еще один человек, вакцинированный препаратом Pfizer, умер в доме престарелых. Его смерть наступила спустя два часа после вакцинации, однако никаких аллергических реакций зафиксировано не было. По этой причине, изучив историю болезни умершего, было решено не устанавливать связь между его смертью и вакцинацией.

Кроме того, агентство сообщило о выявлении легких побочных реакций на препарат. Было обнаружено 30 таких случаев.

Вакцинация от COVID-19 началась во Франции 27 декабря 2020 года.

Первый случай побочной реакции на вакцину Pfizer во Франции зафиксировали 12 января. Она проявилась в виде аллергии.

14 января в Норвегии заявили о 23 случаях с летальным исходом после вакцинации препаратом Pfizer/BioNTech от COVID-19.

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