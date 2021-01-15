Прощание с Грачевским пройдет 17 января в Доме кино

Церемония прощания с художественным руководителем «Ералаша» Борисом Грачевским состоится 17 января в Доме кино. Об этом в пятницу, 15 января, сообщила его вдова Екатерина Белоцерковская.

«Прощание в воскресенье в 11 часов — Дом кино», — приводит ее слова ТАСС.

Белоцерковская отметила, что церемония прощания и похорон пройдет в открытом формате.

Грачевского похоронят на Троекуровском кладбище в Москве, передает RT.

С 28 декабря Грачевский находился в больнице, куда был госпитализирован с COVID-19. Об обнаружении у него коронавируса худрук «Ералаша» рассказал за неделю до госпитализации. Пациента перевели в реанимацию 31 декабря. В тот же день Белоцерковская сообщила, что ее супруг находится в стабильно тяжелом состоянии.

Борис Грачевский — режиссер, сценарист, художественный руководитель киножурнала «Ералаш». Он является автором таких фильмов, как «Крыша» и «Между нот, или Тантрическая симфония». Кроме того, он создал ряд документальных фильмов.