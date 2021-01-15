В МЧС сообщили о снижении числа пожаров в России в 2020 году

В прошлом году в Российской Федерации произошли почти 440 тыс. пожаров, погибли более 8 тыс. человек. Об этом в пятницу, 15 января, рассказал замглавы МЧС, главный госинспектор РФ по пожарному надзору Анатолий Супруновский.

По его словам, в 2020 году в России зарегистрировали 439 100 пожаров, это на 6,9% меньше, чем годом ранее. «В них погибли 8262 человека, что на 3,5% меньше, чем в прошлом году», — добавил замминистра.

Он отметил, что в пожарах погибли 355 несовершеннолетних, что на 12,6% меньше, чем в 2019 году.

В начале января сообщалось, что многоквартирные жилые дома в России высотой до 28 м будут проверять на пожарную безопасность не чаще раза в три года. 1 января 2021 года вступило в силу соответствующее постановление правительства России «О внесении изменений в положение о федеральном государственном пожарном надзоре».

Тогда же директор департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС России Ринат Еникеев заявил, что ситуация с пожарной безопасностью в торгово-развлекательных центрах улучшилась за последние три года.