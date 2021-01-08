В МЧС заявили об улучшении пожарной безопасности в торговых центрах

Ситуация с пожарной безопасностью в торгово-развлекательных центрах улучшилась за три года после трагедии в ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерово. Об этом 8 января заявил директор департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС России Ринат Еникеев.

«Произошедшие пожары в торговых центрах показали, что только в единичных случаях не сработали противопожарные системы. Во всех остальных торговых центрах, где были пожары, системы сработали», — передает его слова ТАСС.

Пожар в «Зимней вишне», жертвами которого стали 60 человек, в том числе 37 детей, произошел 25 марта 2018 года. Возгорание случилось из-за короткого замыкания на четвертом этаже здания. Гибели людей поспособствовали нарушения требований пожарной безопасности.

В октябре 2020 года суд отправил на полгода в СИЗО совладельца кемеровского ТРЦ «Зимняя вишня» Вячеслава Вишневского. По версии следствия, он при посредничестве своего представителя передал взятку в размере 7 млн рублей начальнику инспекции государственного строительного надзора Кемеровской области, благодаря ему получил разрешение на ввод «Зимней вишни» в эксплуатацию.