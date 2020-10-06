Суд арестовал на полгода совладельца ТРЦ «Зимняя вишня»

Центральный районный суд Кемерова отправил на полгода в СИЗО совладельца кемеровского ТРЦ «Зимняя вишня» Вячеслава Вишневского. Об этом во вторник, 6 октября, сообщила пресс-служба суда.

«Установлен срок содержания его под стражей на шесть месяцев с момента поступления уголовного дела в суд, т.е. до 28 марта 2021 года», ― говорится в сообщении.

Также в суде добавили, что рассмотрение уголовного дела по существу назначено на 16 октября.

По версии следствия, Вишневский при посредничестве своего представителя передал взятку в размере 7 млн рублей начальнику инспекции государственного строительного надзора Кемеровской области Танзиле Комковой, в результате чего получил разрешение на ввод «Зимней вишни» в эксплуатацию, несмотря на явные нарушения (отсутствие разрешения на реконструкцию здания и нарушение требований проектной документации). Деньги были переведены на счет компании, подконтрольной Комковой, под видом оплаты услуг по проектированию.

Обвинение в окончательной редакции Вишневскому предъявили в конце мая. После пожара в «Зимней вишне» он скрылся от следствия и был объявлен в международный розыск. В марте этого года Польша передала его России.

15 сентября Следственный комитет завершил расследование в отношении Вишневского.

Комкова и трое ее соучастников (ее сын Эдуард Комков, глава строительной компании «Ресурс» Никита Чередниченко и подчиненная Комковой Светлана Шенгерей) находятся под стражей.

Пожар в «Зимней вишне», жертвами которого стали 60 человек, в том числе 37 детей, произошел 25 марта 2018 года. Возгорание случилось из-за короткого замыкания на четвертом этаже здания. Гибели людей поспособствовали нарушения требований пожарной безопасности.