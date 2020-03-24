ГП сообщила об экстрадиции из Польши совладельца «Зимней вишни»

Польша по запросу России экстрадировала Вячеслава Вишневского, директора компании «Кемеровский Кондитерский Комбинат» совладельца кемеровского торгового центра «Зимняя вишня», где произошел пожар в 2018 году. Об этом сообщается на сайте Генпрокуратуры РФ во вторник, 24 марта.

Он обвиняется в даче взятки по ч. 5 ст. 291 УК РФ.

По данным следствия, Вишневский при помощи своего представителя передал взятку на 7 млн рублей начальнику инспекции государственного надзора Кемеровской области Танзиле Комковой.

Во исполнение соглашения между ними на счет подконтрольной Комковой компании по мнимому договору указанную сумму перечислили под видом оплаты услуг по проектированию. Позже средства обналичили. В результате экс-предприниматель получил разрешение на ввод строящегося объекта в эксплуатацию.

Расследование уголовного дела, результаты розыска и рассмотрения российского запроса о выдаче экс-совладельца ТЦ находятся на контроле руководства Генпрокуратуры.

Пожар в «Зимней вишне», жертвами которого стали 60 человек, в том числе дети, произошел 25 марта 2018 года. Следствие выяснило, что возгорание случилось из-за короткого замыкания на четвертом этаже здания. Гибели людей поспособствовали нарушения требований пожарной безопасности.

Всего расследуется три уголовных дела. Следователи арестовали 12 фигурантов, им вменялись взяточничество, мошенничество, халатность, злоупотребления служебным положением и растрата. Вишневский стал фигурантом дела 1 ноября 2018 года.

Поскольку мужчина скрылся от органов предварительного следствия, его объявили в международный розыск. В Польше он был задержан 25 марта прошлого года.