В деле о пожаре в «Зимней вишне» появился новый фигурант

Бывшая сотрудница Госстройнадзора Светлана Шенгерей стала новой, двенадцатой фигуранткой уголовного дела о пожаре в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня», произошедшем 25 марта. Об этом в пятницу, 14 сентября, сообщили в Центральном районном суде Кемерово.

Уточняется, что следствие просит заключить Шенгерей под стражу. В чем ее обвиняют — не сообщается.

Среди других фигурантов дела бывший начальник ГУ МЧС России по Кемеровской области Александр Мамонтов, его подчиненный Григорий Терентьев, начальник службы пожаротушения Андрей Бурсин, лица, имевшие отношение к работе торгового центра, и ряд чиновников.

Пожар в кемеровском ТЦ унес жизни 60 человек, в том числе 41 ребенка. По предварительным данным, возгорание началось из-за светодиодного светильника.

21 августа завершился снос здания «Зимней вишни», а также прилегающих строений. На месте торгового центра будет разбит сквер памяти жертв трагедии, проект которого еще утверждается.