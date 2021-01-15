Памятную табличку Борису Грачевскому предложили установить в Москве

Памятная табличка художественному руководителю детского юмористического журнала «Ералаш» может появиться в Москве. Об этом в четверг, 14 января, ТАСС рассказал председатель комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов.

«Я думаю, что Боря очень многое сделал в своей профессии, на студии нашей Горького. И, конечно, я думаю, появится памятная табличка, вне всякого сомнения», — рассказал собеседник агентства.

Он признался, что Грачевскому в последние дни становилось всё тяжелее, отмечает телеканал «360».

Режиссер Борис Грачевский скончался вечером 14 января от коронавируса на 72-м году жизни. Его госпитализировали 28 декабря. Его состояние было стабильно тяжелым, он находился в реанимации. Как пишет сайт kp.ru со ссылкой на друзей режиссера, вирусная пневмония дала осложнения. Сообщалось, что у него поражено более 75% легких. В Рождество стало известно, что Грачевского подключили к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ) и ввели в состояние медикаментозной комы.

Как напоминает RT, Борис Грачевский родился 18 марта 1949 года в Москве. Окончил Калининградский механический техникум, в 1969 году поступил на заочное отделение во ВГИК по специальности «Организация кинопроизводства», который окончил только спустя 23 года. С 1968 года работал на Киностудии имени Горького. В 1974 году вместе с драматургом Александром Хмеликом основал киножурнал «Ералаш», через несколько лет создал одноименную киностудию.

Помимо этого, Грачевский выступил постановщиком художественных фильмов «Крыша» и «Между нот, или Тантрическая симфония». В 2000 году ему присвоили звание заслуженного деятеля искусств России.

Борис Грачевский был трижды женат, у него осталось четверо детей. Младший сын Филипп родился 8 апреля 2020 года.

Свои соболезнования в связи со смертью Грачевского выразили Геннадий Хазанов, Валерий Гаркалин, Юлий Гусман, Николай Лукинский, Станислав Садальский, Владимир Винокур.