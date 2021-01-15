Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Мир
Байден намерен предложить выделить около $2 трлн на борьбу с пандемией
Мир
Президент Боливии намерен привиться «Спутником V» одним из первых
Общество
В России сформировался дефицит частных домов на продажу
Общество
Число стоящих на бирже труда за 3,5 месяца снизилось почти на 1 млн
Мир
Президент Аргентины подписал закон о легализации абортов
Мир
Власти КНДР показали на параде баллистическую ракету для подлодок
Мир
Не менее 46 человек стали жертвами атаки боевиков в ДР Конго
Общество
В СК рассказали о росте уровня киберпреступности в России в 20 раз за 7 лет
Мир
Землетрясение магнитудой 4,8 произошло у российско-монгольской границы

Памятную табличку Борису Грачевскому предложили установить в Москве

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Памятная табличка художественному руководителю детского юмористического журнала «Ералаш» может появиться в Москве. Об этом в четверг, 14 января, ТАСС рассказал председатель комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов.

«Я думаю, что Боря очень многое сделал в своей профессии, на студии нашей Горького. И, конечно, я думаю, появится памятная табличка, вне всякого сомнения», — рассказал собеседник агентства.

«Всехный» папа: умер Борис Грачевский
Один из создателей «Ералаша» стал жертвой пандемии COVID-19

Он признался, что Грачевскому в последние дни становилось всё тяжелее, отмечает телеканал «360».

Режиссер Борис Грачевский скончался вечером 14 января от коронавируса на 72-м году жизни. Его госпитализировали 28 декабря. Его состояние было стабильно тяжелым, он находился в реанимации. Как пишет сайт kp.ru со ссылкой на друзей режиссера, вирусная пневмония дала осложнения. Сообщалось, что у него поражено более 75% легких. В Рождество стало известно, что Грачевского подключили к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ) и ввели в состояние медикаментозной комы.

Как напоминает RT, Борис Грачевский родился 18 марта 1949 года в Москве. Окончил Калининградский механический техникум, в 1969 году поступил на заочное отделение во ВГИК по специальности «Организация кинопроизводства», который окончил только спустя 23 года. С 1968 года работал на Киностудии имени Горького. В 1974 году вместе с драматургом Александром Хмеликом основал киножурнал «Ералаш», через несколько лет создал одноименную киностудию.

Помимо этого, Грачевский выступил постановщиком художественных фильмов «Крыша» и «Между нот, или Тантрическая симфония». В 2000 году ему присвоили звание заслуженного деятеля искусств России.

Борис Грачевский был трижды женат, у него осталось четверо детей. Младший сын Филипп родился 8 апреля 2020 года.

Свои соболезнования в связи со смертью Грачевского выразили Геннадий Хазанов, Валерий Гаркалин, Юлий Гусман, Николай Лукинский, Станислав Садальский, Владимир Винокур.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021