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Юморист Николай Лукинский прокомментировал смерть Грачевского

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Юморист Николай Лукинский рассказал в беседе с РЕН ТВ, что был ошарашен новостью о смерти художественного руководителя «Ералаша» Бориса Грачевского.

По его словам, только вчера он видел в новостях фотографию, на которой Грачевский широко улыбается, несмотря на маску, которая помогала ему дышать. Он также назвал его «человеком-легендой» и рассказал, что часто виделся с ним во время съемок на одном из телеканалов.

Лукинский добавил, что его кабинет находился неподалеку, он часто заходил к нему, даже ездил с внуком. Юморист рассказал, что Грачевский всегда делал подарки, а также назвал худрука «потрясающим человеком», позитивным, открытым и любвеобильным.

Вечером 14 января стало известно, что в Москве на 72 году жизни скончался художественный руководитель киножурнала «Ералаш» Борис Грачевский. Последние две недели он провел в больнице, куда был госпитализирован с коронавирусной инфекцией.

О госпитализации Грачевского стало известно 28 декабря. Об обнаружении у него коронавируса он рассказал за неделю до своей госпитализации. Пациента перевели в реанимацию 31 декабря. В тот же день о состоянии супруга рассказала его жена. По ее словам, тогда Грачевский находился в стабильно тяжелом состоянии.

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