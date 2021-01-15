Садальский рассказал о последних днях Грачевского

Советский и российский актер театра и кино, заслуженный артист РСФСР Станислав Садальский рассказал, что незадолго до смерти худрука «Ералаша» Бориса Грачевского разговаривал с ним.

По словам артиста, Грачевский прислал ему несколько фотографий.

«Он мне прислал фотографии, на которых он в маске был и смеялся над болезнью. Все говорил, что кирдык коронавирусу. Видите, какой он опасный оказался, этот вирус. Он мне прислал фотографии, где он смеется прямо в маске... Говорит, можно печатать», — отметил Садальский в беседе с РЕН ТВ.

Позже на странице актера в Facebook появился пост, в котором Садальский выразил соболезнования семье Грачевского.

«Умер Боря Грачевский. Звонят, просят что-то сказать, а я не знаю, что сказать. Вот такой страшный год – подарил ребенка и отнял жизнь. Очень надеялся, что Боря выстоит, даже в последние дни в больнице он был веселым и шутил. Сил Кате. Держись, девочка», — написал Садальский.

Вечером 14 января стало известно, что в Москве на 72 году жизни скончался художественный руководитель киножурнала «Ералаш» Борис Грачевский. Последние две недели он провел в больнице, куда был госпитализирован с коронавирусной инфекцией.

О госпитализации Грачевского стало известно 28 декабря. Об обнаружении у него коронавируса он рассказал за неделю до своей госпитализации. Пациента перевели в реанимацию 31 декабря. В тот же день о состоянии супруга рассказала его жена. По ее словам, тогда Грачевский находился в стабильно тяжелом состоянии.