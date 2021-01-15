Умер заразившийся коронавирусом режиссер Борис Грачевский

Художественный руководитель детского юмористического киножурнала «Ералаш» Борис Грачевский умер в четверг, 14 января, в возрасте 71 года.

В конце декабря Грачевского госпитализировали в городскую больницу №52 города Москвы с коронавирусной инфекцией. Врачи оценивали его состояние как тяжелое, позднее оно стабилизировалось, однако в четверг друг режиссера, актер Владимир Долинский сообщил, что тот снова находится в медикаментозном сне, а его состояние стабильно тяжелое.

Ранее сообщалось, что Грачевский заразился коронавирусом и изначально лечился дома. Впоследствии его госпитализировали, чтобы врачи могли контролировать ход течения болезни.

Соболезнования родным и близким режиссера выражают многие деятели отечественной культуры и шоу-бизнеса.

Народный артист РСФСР Владимир Винокур заявил в беседе с РЕН ТВ, что смерть Грачевского стала для него большим ударом и потерей. Он добавил, что худрук «Ералаша» был энергичным человеком, «который принес радость детям».

Заслуженный артист РСФСР Станислав Садальский рассказал, что незадолго до смерти Грачевского разговаривал с ним. По словам актера, его собеседник «смеялся над болезнью». Он добавил, что режиссер «даже в последние дни в больнице был веселым и шутил».

В свою очередь, юморист Николай Лукинский назвал Грачевского «человеком-легендой» и признался, что был ошарашен новостью о его смерти.

Телеведущий, постоянный член жюри КВН Юлий Гусман в беседе с телеканалом «Звезда» в пятницу, 15 января, выразил соболезнования родным и близким Грачевского и назвал его художником на все времена.

Борис Грачевский — режиссер, сценарист, художественный руководитель киножурнала «Ералаш». Он является автором таких фильмов, как «Крыша» и «Между нот, или Тантрическая симфония». Кроме того, он создал ряд документальных фильмов.