Долинский рассказал о состоянии заболевшего COVID-19 Грачевского

Состояние художественного руководителя тележурнала «Ералаш» Бориса Грачевского, госпитализированного с коронавирусом, стабильно тяжелое. Об этом в четверг, 14 января, заявил «РИА Новости» его друг, актер театра и кино Владимир Долинский.

«Он в медикаментозном сне, пока стабильно тяжелое состояние. Это коварная болезнь», ― рассказал он агентству.

О госпитализации Грачевского стало известно 28 декабря. Об обнаружении у него коронавируса он рассказал за неделю до своей госпитализации. Пациента перевели в реанимацию 31 декабря. В тот же день о состоянии супруга рассказала его жена. По ее словам, тогда Грачевский находился в стабильно тяжелом состоянии.

Борис Грачевский — режиссер, сценарист, художественный руководитель киножурнала «Ералаш». Он является автором таких фильмов, как «Крыша» и «Между нот, или Тантрическая симфония». Кроме того, он создал ряд документальных фильмов.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря 2019 года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. За несколько месяцев болезнь охватила более 210 стран мира. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

По последним данным, в России выявлено 3 495 816 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 63 940 летальных исходов, выздоровели 2 882 044 человека.