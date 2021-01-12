Google обвинили в манипуляции поисковиком в пользу YouTube

Канадский оператор Rumble требует от Google более $6 млрд. Компания подала иск в окружной суд Калифорнии, передает телеканал «Известия». Сервис обвиняют в манипуляции поисковиком в пользу YouTube. Rumble заявляет о $2 млрд убытков из-за неконкурентного поведения. Поисковик винят в грубом захвате рынка и монополии на трафик. Ранее в ряде СМИ отмечалось, что американские суды буквально завалены исками от конкурентов, рекламодателей и клиентов Google о злоупотреблении поисковика своим влиянием в интернет-пространстве.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.