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Трамп призвал союзников в конгрессе препятствовать процедуре импичмента
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Трамп призвал союзников в конгрессе препятствовать процедуре импичмента

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Действующий президент США Дональд Трамп и его старший советник и зять Джаред Кушнер связываются с союзниками в конгрессе, призывая их препятствовать процедуре импичмента. Об этом в воскресенье, 10 января, сообщила газета The Washington Post со ссылкой на источники.

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При этом подчеркивается, что в настоящее время неизвестно, принесли ли эти усилия результат. Кроме того, в распоряжении издания оказался меморандум, который распространил лидер республиканского большинства в сенате конгресса Митч Макконнелл.

Он отметил, что верхняя палата американского парламента не вернется к своей работе до 19 января. Это означает, что возможное разбирательство по импичменту может состояться в сенате только после того, как Трамп покинет пост главы государства.

Ранее в этот день сенатор-демократ от Западной Виргинии Джо Манчин заявил, что Трампа можно привлечь к суду и это будет лучше, чем объявление ему импичмента. Он отметил, что в этой процедуре нет смысла, так как конгресс не успеет завершить процедуру до прихода к власти избранного президента Джо Байдена.

10 января профессор политологии Стэнфордского университета Моррис Фиорина заявил, что вице-президент США Майк Пенс не намерен инициировать отстранение от должности Трампа по 25-й поправке, а импичмент не будет одобрен членами сената.

7 января конгресс США утвердил избрание Байдена президентом США. Утверждение проходило на фоне беспорядков в Вашингтоне: накануне сторонники Трампа ворвались в Капитолий.

Жертвами беспорядков стали пять человек, в том числе два полицейских. Позже стало известно, что демократы намерены вынести действующему главе государства импичмент за «подстрекательство к мятежу».

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