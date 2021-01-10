Эксперт оценил вероятность вынесения импичмента Трампу

Вице-президент США Майк Пенс не намерен инициировать отстранение от должности действующего президента страны Дональда Трампа по 25-й поправке, а импичмент не будет одобрен членами сената. Об этом в воскресенье, 10 января, заявил профессор политологии Стэнфордского университета Моррис Фиорина.

«Я думаю, что шанс отстранения Трампа от должности по 25-й поправке крайне мал, даже если будет предпринята попытка. У Пенса нет желания делать это, а республиканские чиновники кабинета хотят только выбраться из города политически живыми, так сказать», — отметил он в беседе с «РИА Новости».

Указанная поправка к конституции США гласит, что вице-президент получает полномочия главы государства, если действующий президент не способен выполнять свои обязанности. Однако, чтобы она была использована, необходимо согласие вице-президента и более половины членов кабинета министров.

Фиорина подчеркнул, что демократы будут продолжать тему импичмента в конгрессе, чтобы добиться для Трампа запрета занимать выборные должности в будущем. Вместе с тем эксперт уверен, что две трети сенаторов не поддержат процедуру.

По мнению профессора, в результате импичмент будет носить символический характер, позволяющий удовлетворить претензии демократов. Тем не менее события минувших дней, как подчеркнул Фиорина, нанесли «возможно, невосполнимый урон» репутации Трампа.

7 января конгресс США утвердил избрание Байдена президентом США. Утверждение проходило на фоне беспорядков в Вашингтоне: сторонники Трампа ворвались в Капитолий.

Полиция применила слезоточивый газ и светошумовые гранаты. Жертвами беспорядков стали пять человек, в том числе два полицейских.

Позже стало известно, что демократы намерены вынести действующему главе государства импичмент за «подстрекательство к мятежу».

Официальный представитель МИД России Мария Захарова после беспорядков отметила, что электоральная система в США архаична, не отвечает современным демократическим стандартам и создает возможности для многочисленных нарушений. По этой причине и начались беспорядки и споры об итогах выборов.