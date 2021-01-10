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Сенатор-демократ допустил привлечение Трампа к суду

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Президента США Дональда Трампа можно привлечь к суду и это будет лучше, чем объявление ему импичмента. Об этом в эфире телеканала CNN заявил сенатор-демократ от Западной Виргинии Джо Манчин.

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По мнению политика, смысла в импичменте Трампу нет, так как конгресс не успеет завершить процедуру до прихода к власти избранного президента Джо Байдена.

Как добавил Манчин, лучше «пойти судебным путем». «Никто не стоит выше закона. Если люди погибли, был причинен весь этот ущерб, было восстание в нашей столице, кто-то должен понести ответственность, чтобы этого никогда не повторилось или, во всяком случае, никогда не пришло больше в нашу страну», — подчеркнул политик.

Ранее в этот день профессор политологии Стэнфордского университета Моррис Фиорина заявил, что вице-президент США Майк Пенс не намерен инициировать отстранение от должности Трампа по 25-й поправке, а импичмент не будет одобрен членами сената.

7 января конгресс США утвердил избрание Байдена президентом США. Утверждение проходило на фоне беспорядков в Вашингтоне: накануне сторонники Трампа ворвались в Капитолий.

Жертвами беспорядков стали пять человек, в том числе два полицейских. Позже стало известно, что демократы намерены вынести действующему главе государства импичмент за «подстрекательство к мятежу».

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