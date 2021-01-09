Королева Елизавета II и ее супруг сделали прививки от COVID-19

Королеве Великобритании Елизавете II и ее супругу, герцогу Эдинбургскому, сделали прививку от коронавирусной инфекции. Об этом 9 января сообщил телеканал Sky News со ссылкой на пресс-службу Букингемского дворца.

По словам пресс-секретаря монаршей семьи, супруги получили первые дозы вакцины от коронавируса. Каким именно препаратом вакцинировали монархов, не уточняется.

Накануне в Великобритании за сутки зафиксировали рекордные 68 тыс. случаев заболевания COVID-19 и 1,3 тыс. смертей пациентов. В тот же день мэр Лондона Садик Хан объявил о чрезвычайной ситуации в столице Великобритании в связи с угрозой переполнения больниц больными COVID-19.

Программа вакцинации стартовала в королевстве с 8 декабря после разрешения регулятора использовать вакцину американской компании Pfizer и ее германского партнера BioNTech. Тогда же власти Великобритании одобрили использование вакцины от коронавирусной инфекции американской компании Moderna на территории страны.