Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Мир
Три человека стали жертвами сильнейшей за 50 лет снежной бури в Испании
Общество
Сотрудники ГИБДД с 1 марта будут присутствовать при техосмотре автобусов
Мир
Twitter начал блокировать аккаунты сторонников Трампа
Наука
Японские ученые создали способный убить COVID-19 за 30 секунд прибор
Мир
Аналитик из США посоветовал Байдену пересмотреть отношения с Россией
Спорт
Россиянин Ретивых завоевал серебро в спринте на «Тур де Ски»
Мир
Мнение посла Польши о Бандере вызвало злость украинских националистов
Мир
Взрыв прогремел на газопроводе в Полтавской области Украины
Мир
В компании Boeing прокомментировали крушение самолета в Индонезии
Сюжет:

Королева Елизавета II и ее супруг сделали прививки от COVID-19

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Королеве Великобритании Елизавете II и ее супругу, герцогу Эдинбургскому, сделали прививку от коронавирусной инфекции. Об этом 9 января сообщил телеканал Sky News со ссылкой на пресс-службу Букингемского дворца.

Ограниченный континент: закроет ли «британский штамм» сообщение РФ и ЕС
Вакцина справится с новым мутантом, но рейсы в Европу лучше приостановить, считают эксперты

По словам пресс-секретаря монаршей семьи, супруги получили первые дозы вакцины от коронавируса. Каким именно препаратом вакцинировали монархов, не уточняется.

Накануне в Великобритании за сутки зафиксировали рекордные 68 тыс. случаев заболевания COVID-19 и 1,3 тыс. смертей пациентов. В тот же день мэр Лондона Садик Хан объявил о чрезвычайной ситуации в столице Великобритании в связи с угрозой переполнения больниц больными COVID-19.

Программа вакцинации стартовала в королевстве с 8 декабря после разрешения регулятора использовать вакцину американской компании Pfizer и ее германского партнера BioNTech. Тогда же власти Великобритании одобрили использование вакцины от коронавирусной инфекции американской компании Moderna на территории страны.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020