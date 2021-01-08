Великобритания одобрила применение вакцины Moderna на своей территории

Независимое Агентство по контролю за лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения Великобритании одобрило использование вакцины от коронавирусной инфекции американской компании Moderna на территории королевства. Об этом в пятницу, 8 января, сообщает агентство Reuters со ссылкой на минздрав королевства.

Контракт предусматривает поставку 17 млн доз вакцины Moderna. Препарат будет доставляться в Великобританию с весны, как только Moderna расширит свои производственные возможности.

«Мы уже вакцинировали почти 1,5 млн человек по всей Великобритании, и Moderna позволит нам ускорить нашу программу вакцинации, как только препарат будет поставлен весной», — отметил глава британского минздрава Мэтт Хэнкок.

Вакцина от Moderna стала уже третьим препаратом, утвержденным британскими регуляторами. С 4 января в Великобритании началась вакцинация препаратом, разработанным Оксфордским университетом совместно с компанией AstraZeneca.

Программа вакцинации стартовала в королевстве с 8 декабря 2020 года после разрешения регулятора использовать вакцину американской компании Pfizer и ее германского партнера BioNTech.

14 декабря Хэнкок сообщил, что в стране выявили новый, мутировавший вариант коронавируса. На тот момент было отмечено около 1 тыс. заражений новым штаммом на юге страны.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря 2019 года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. За несколько месяцев болезнь охватила более 210 стран мира. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.