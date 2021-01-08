В Великобритании за сутки выявлены рекордные 68 тыс. случаев COVID-19

В Великобритании за минувшие сутки зафиксированы рекордные 68 тыс. случаев заболевания COVID-19 и 1,3 тыс. смертей пациентов. Данные опубликованы в пятницу, 8 января, на официальном сайте правительства Великобритании.

Согласно опубликованной информации, за сутки число заболевших COVID-19 достигло 68 053, летальных случаев — 1325. Это рекордные цифры по двум показателям с начала пандемии в стране.

Ранее, 2 января, в Великобритании за сутки выявили 57,7 тыс. заболевших COVID-19, это число стало рекордным с начала пандемии.

Мэр Лондона Садик Хан 8 января объявил о чрезвычайной ситуации в столице Великобритании в связи с угрозой переполнения больниц больными COVID-19.

Министр здравоохранения Великобритании Мэтт Хэнкок 14 декабря сообщил, что в стране выявили новый, мутировавший вариант коронавируса, который гораздо заразнее предыдущих штаммов. На тот момент было отмечено около 1 тыс. заражений новым штаммом на юге страны. Сейчас британские медики отмечают, что данный штамм доминирует в стране.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон назвал новый штамм коронавируса SARS-CoV-2 более заразным и 20 декабря ввел жесткий локдаун в столице и на юге страны из-за распространения инфекции. После чего британцы начали массово покидать Лондон.