Путин приехал на Рождество в церковь в Новгородской области

Президент России Владимир Путин приехал в древнерусскую церковь Николы на Липне в Новгородской области на рождественские праздники. В четверг, 7 января, православные верующие отмечают Рождество Христово.

В сентябре 2016 года российский лидер посещал церковь вместе с Дмитрием Медведевым, который на тот момент занимал должность премьер-министра.

Церковь Николы на Липне, которая была построена в 1292 году архиепископом Климентом, расположена на острове Липно. Это самый древний из сохранившихся храмов, построенных после монгольского нашествия. В интерьере церкви сохранились фрески XIII века, а строительная техника и отдельные конструкции легли в основу новгородского зодчества XIV века.

Накануне премьер-министр Эстонии Юри Ратас обратился к православным гражданам с поздравлением с Рождеством на русском языке.