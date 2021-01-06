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Премьер Эстонии поздравил православных с Рождеством на русском языке

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Премьер-министр Эстонии Юри Ратас обратился к православным гражданам с поздравлением с Рождеством на русском языке. Видеозапись в среду, 6 января, опубликована на сайте эстонского правительства.

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«Дорогие друзья. Пусть в Рождество ваши сердца и дома наполнятся миром, добротой, радостью, надеждой и теплом, а к ним прибавится здоровье! Светлого Рождества вам и вашим близким!» — сказал глава кабинета министров.

1 декабря посольство России в Эстонии заявило, что власти балтийской республики так и не смогли обеспечить равные права всем меньшинствам, особенно русскоязычным.

4 ноября глава МИД РФ Сергей Лавров в обращении к участникам 130-й министерской онлайн-сессии Комитета министров Совета Европы заявил, что Совет Европы не должен игнорировать дискриминацию миллионов русских и русскоговорящих на Украине и в Прибалтике — этот апартеид XXI века. По его словам, сотни тысяч человек числятся, как неграждане и не имеют базовых прав.

В последние годы в странах Балтии ведется политика отказа от русского языка. В образовательных учреждениях запрещается обучение на русском. При этом только в Латвии почти 40% населения говорит по-русски.

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