Врач предупредила об опасности переизбытка витаминов

Врач-эндокринолог Елена Жучкова рассказала, переизбыток каких витаминов может быть опасен для организма человека.

По словам специалиста, бесконтрольный прием витаминов может привести к гипервитаминозу. Прежде всего он касается жирорастворимых витаминов, которые хорошо всасываются и медленно выводятся.

Так, избыток витамина D может вызывать тошноту и рвоту, проявляться зудом кожи, избытком содержания кальция в крови и отложением его в мягких тканях, почках и др. Кроме того, передозировка витамина может вызвать у беременных патологию плода и болезни костной системы у новорожденных.

Гипервитаминоз витамина А способен привести к выпадению волос, нарушению зрения, дисфункции сердца и почек, а также повысить риск возникновения рака легких у курильщиков.

«Гипервитаминоз Е тоже встречается, но не часто. Может вызывать расстройство желудочно-кишечного тракта, чувство общей слабости, диплопию, головные боли. Передозировка витамина К, регулирующего процесс свертывания крови, приводит к распаду эритроцитов и анемии», — цитирует эндокринолога «Прайм» в среду, 6 января.

Также опасность передозировки существует и в отношении водорастворимых витаминов, например, В и С, однако для этого необходимы дозы, в десятки или сотни раз превышающие рекомендованные, так как они лучше выводятся из организма.

По словам Жучковой, существуют категории препаратов, где суточные нормы витаминов могут быть превышены в десятки раз. Без назначения врача их применять нельзя.

В декабре врач-терапевт Людмила Лапа предупредила, что дополнительный прием витаминов может быть опасен во время вирусных заболеваний, в том числе коронавируса, потому что они делают инфекцию сильнее, а не ускоряют процесс выздоровления.