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Помпео заявил о самой жесткой политике к РФ у администрации Трампа

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Администрация действующего президента США Дональда Трампа проводила наиболее жесткую, по сравнению со всеми другими, политику в отношении России. Об этом заявил госсекретарь США Майк Помпео на своей странице в Twitter в воскресенье, 3 января.

По его словам, ни одна администрация не проводила настолько жесткую политику и «больше тут не о чем говорить». Он также предложил посмотреть на факты. Помпео добавил, что с 2017 года администрация Трампа ввела санкции против более чем 365 российских целей.

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В декабре пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что контакты Кремля с администрацией избранного президента США Джо Байдена пока не планируются, запроса от Вашингтона не поступало. По его словам, пока Россия «санкции получает последовательно».

В свою очередь, заместитель главы российского МИДа Сергей Рябков, отвечая на вопрос о том, каковы ожидания Москвы от администрации Байдена, заявил, что Россия не ждет ничего хорошего.

Накануне сенатор Алексей Пушков заявил, что постоянно увеличивающееся количество антироссийских санкций с американской стороны говорит о том, что власти этой страны взяли курс на «ледяную войну» с Москвой.

Ранее в тот же день сообщалось, что советники Байдена обсуждают возможность введения ограничений против России в связи с кибератакой на американские правительственные учреждения, причастность к которой в Вашингтоне приписывают Москве.

Сам Байден пригрозил России ответом на кибератаки, совершенные на системы государственных ведомств его страны.

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