Помпео назвал число лиц и структур РФ в санкционных списках США

Администрация президента США Дональда Трампа за время работы включила в санкционные списки свыше 365 физических и юридических лиц из России. Об этом в воскресенье, 3 января, заявил госсекретарь США Майк Помпео.

«Администрация ввела санкции против более чем 365 российских объектов в ответ на дестабилизирующие и агрессивные действия России на Украине и по всей Европе», — отметил он в личном аккаунте в Twitter.

По словам Помпео, политика администрации Трампа по отношению к РФ является более жесткой, чем политика предыдущей администрации.

«Не о чем говорить. Взгляните на факты», — заключил госсекретарь.

В декабре пресс-секретарь президент РФ Дмитрий Песков заявлял, что контакты Кремля с администрацией избранного президента США Джо Байдена пока не планируются, запроса от Вашингтона не поступало. По его словам, пока Россия «санкции получает последовательно».

В свою очередь, заместитель главы российского МИДа Сергей Рябков, отвечая на вопрос о том, каковы ожидания Москвы от администрации Байдена, заявил, что Россия не ждет ничего хорошего.

Накануне сенатор Алексей Пушков заявил, что постоянно увеличивающееся количество антироссийских санкций с американской стороны говорит о том, что власти этой страны взяли курс на «ледяную войну» с Москвой.

Ранее в тот же день сообщалось, что советники Байдена обсуждают возможность введения ограничений против России в связи с кибератакой на американские правительственные учреждения, причастность к которой в Вашингтоне приписывают Москве.

Сам Байден пригрозил России ответом на кибератаки, совершенные на системы государственных ведомств его страны.