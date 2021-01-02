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В Йемене в результате атаки хуситов погибли пять человек
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В Йемене в результате атаки хуситов погибли пять человек

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В Йемене пригород города Ходейда, расположенного на побережье Красного моря, обстреляли сторонники мятежного движения «Ансар Аллах» (хуситы). В результате обстрела по меньшей мере пять человек погибли и семь пострадали. Об этом в пятницу, 1 января, сообщил телеканал Sky News Arabiya.

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«Пять женщин погибли и семь получили ранения, в том числе три ребенка, в результате обстрела хуситами к югу от Ходейды», — говорится в сообщении.

Другие подробности пока не приводятся.

30 декабря в момент прибытия нового правительства в аэропорту Адена произошел взрыв, 25 человек погибли, 110 получили ранения. Кроме того, в тот же день взрыв прогремел около правительственного дворца Маашик Адене, где находятся члены нового правительства Йемена.

В МИД России отметили, что Москва осуждает взрывы в аэропорту Адена, подчеркнув необходимость скорейшего комплексного политического урегулирования военно-политического кризиса в Йемене.

Заместитель генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Марк Лоукок осудил удар по аэропорту Адена, в результате которого в числе прочих погиб сотрудник Международного комитета Красного Креста.

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