В Йемене в результате атаки хуситов погибли пять человек

В Йемене пригород города Ходейда, расположенного на побережье Красного моря, обстреляли сторонники мятежного движения «Ансар Аллах» (хуситы). В результате обстрела по меньшей мере пять человек погибли и семь пострадали. Об этом в пятницу, 1 января, сообщил телеканал Sky News Arabiya.

«Пять женщин погибли и семь получили ранения, в том числе три ребенка, в результате обстрела хуситами к югу от Ходейды», — говорится в сообщении.

Другие подробности пока не приводятся.

30 декабря в момент прибытия нового правительства в аэропорту Адена произошел взрыв, 25 человек погибли, 110 получили ранения. Кроме того, в тот же день взрыв прогремел около правительственного дворца Маашик Адене, где находятся члены нового правительства Йемена.

В МИД России отметили, что Москва осуждает взрывы в аэропорту Адена, подчеркнув необходимость скорейшего комплексного политического урегулирования военно-политического кризиса в Йемене.

Заместитель генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Марк Лоукок осудил удар по аэропорту Адена, в результате которого в числе прочих погиб сотрудник Международного комитета Красного Креста.