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Число жертв обстрела аэропорта в Адене возросло до 25

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Число жертв обстрела аэропорта в йеменском Адене увеличилось до 25 человек, 110 человек получили ранения. Об этом сообщил министр здравоохранения Йемена Касем Бухейбух.

Как пишет «РИА Новости» со ссылкой на источник, в числе раненых во время теракта — заместитель министра связи Йемена Насыр Шариф, представитель губернатора Адена Гасан аз-Замики, а также директор местной тюрьмы аль-Мансура Наджи аль-Махри.

Зона прилета ракет: новое правительство Йемена обстреляли в аэропорту
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Взрыв в аэропорту Адена произошел 30 декабря в момент прибытия нового правительства. По последним данным, погибли 22 человека, ранены более 50 человек. Среди погибших один сотрудник Международного комитета Красного Креста.

Военный источник позднее сообщил, что причиной взрывов в аэропорту в Йемене стал ракетный обстрел из провинции Таиз на юго-западе Йемена, которая находится под контролем повстанцев-хуситов.

Также в среду взрыв прогремел около правительственного дворца Маашик Адене, где находятся члены нового правительства Йемена.

После обоих взрывов премьер-министр Йемена Маин Абдель Малик Саид заявил, что направленные против нового правительства теракты не повлияют на его решимость продолжить свою работу и противостоять терроризму.

В МИД России отреагировали на случившееся в Йемене. В дипломатическом ведомстве отметили, что Москва осуждает взрывы в аэропорту Адена, и отметили необходимость скорейшего комплексного политического урегулирования военно-политического кризиса в Йемене.

Новое правительство прибыло из Эр-Рияда в Аден, ставший временной столицей международно признанных властей Йемена после захвата власти в Сане в 2014 году мятежниками-хуситами. В декабре президент Йемена Абд Раббо Мансур Хади, который находится в Саудовской Аравии, назначил новый состав из 24 министров.

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