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В России вступил в силу закон о реформе системы ОМС

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Закон о реформе системы обязательного медицинского страхования (ОМС) вступил в силу в пятницу, 1 января. Документ предусматривает передачу Федеральному фонду ОМС.(ФОМС) полномочий страховщиков в вопросах контроля и финансирования медицинской помощи, которую оказывают в федеральных медучреждениях.

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Правительство установит нормативы объемов специализированной, в том числе и высокотехнологичной медпомощи, а также тарифы на ее оплату. На объемы будет влиять мощность и объемы оказываемой медпомощи за счет иных источников финансирования. Деятельность федеральных медицинских организаций будет осуществляться в соответствии с договорами, заключаемыми напрямую между ними и ФОМС. Подведомственные медорганизации также смогут оказывать первичную медико-санитарную, скорую, в том числе скорую специализированную помощь, в соответствии с территориальной программой ОМС.

Кроме того, устанавливается порядок включения федеральной медорганизации в единый реестр системы ОМС, и правила заключения договора между ней и ФОМС.

Новый закон сокращает нормативный размер средств, предоставляемых страховой медицинской организации на расходы на ведение дела по ОМС с 1-2% до 0,8-1,1% от суммы, поступившей в медорганизацию по дифференцированным подушевым нормативам. Это позволит сэкономить до 6,8 млрд рублей к 2023 году, которые могут быть направлены на реализацию территориальных программ ОМС.

Согласно закону к Минздраву РФ переходят полномочия ФОМС по установлению порядка проведения контроля объемов, сроков, качества и условий предоставления медпомощи в рамках ОМС, а также ее финансового обеспечения.

30 ноября закон подписал президент России Владимир Путин.

19 ноября сообщалось, что Минздрав России не поддержал предложение о выводе абортов из системы обязательного медицинского страхования, а также создание специализированных учреждений по проведению абортов вне системы здравоохранения.

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