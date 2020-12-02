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Стало известно о планах умершей во время стрима Reeflау девушки сделать аборт

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Девушка Валентина, умершая во время стрима блогера Стаса Решетникова (Reeflay), незадолго до смерти призналась подписчикам, что находится в положении. Также она рассказала, что планировала сделать аборт.

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«Я буду делать аборт — это 100%. Я действительно беременна, но я этого ребенка не рожу никогда. Я Стасу скажу, почему, а больше никому», — сказала она в одном из эфиров на YouTube-канале «Хмурый камень».

Также подруга блогера сообщила подписчикам, что продолжала курить и употреблять алкоголь, несмотря на положение, передает телеканал «360».

Reeflay обнаружил неподвижное тело своей девушки в прямом эфире 2 декабря, передает НСН. Он не стал прерывать трансляцию и разбирался в ситуации на глазах у подписчиков — перенес подругу в комнату, где проходил стрим, и попытался согреть ее одеялом.

Не обнаружив сердцебиения, блогер вызвал врачей и полицейских. Вскоре прибывшие медики констатировали смерть девушки. Эфир продолжался до приезда полицейских, которые настояли на том, чтобы блогер выключил камеру.

Следственный комитет (СК) России начал проверку после смерти девушки, передает RT.

Ранее в интернете была опубликована запись трансляции стримера Стаса Решетникова (Reeflay), в ходе которой Валентина скончалась. Как сообщали СМИ, стример выставил девушку на улицу, облив водой. Она просила его впустить ее обратно, но он отказывался. Через несколько часов он решил проверить, что с ней, однако девушка уже была без сознания. По предварительным данным, она умерла в результате переохлаждения.

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