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СК начал проверку после смерти в прямом эфире девушки блогера Reeflay

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Следователи устанавливают обстоятельства смерти девушки в Раменском городском округе во время стрима блогера Стаса Решетникова (Reeflay). Об этом сообщила в среду, 2 декабря, старший помощник главы ГСУ Следственного комитета (СК) России по Московской области Ольга Врадий.

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«Следственным отделом по городу Раменское ГСУ СК России по Московской области в связи с появлением публикаций в СМИ инициирован вопрос о передаче из органов полиции материала проверки по факту обнаружения тела девушки без видимых признаков криминальной смерти в одном из частных домов», — цитирует представителя ведомства агентство городских новостей «Москва». Она добавила, что назначен ряд экспертиз.

По словам Врадий, проводятся «неотложные проверочные мероприятия, в ходе которых также будет проверена информация СМИ о возможных противоправных действиях в отношении погибшей со стороны молодого человека, в доме которого обнаружено тело». На теле скончавшейся не обнаружено видимых признаков насильственной смерти.

Reeflay обнаружил неподвижное тело своей девушки в прямом эфире, передает НСН. Он не стал прерывать трансляцию и разбирался в ситуации на глазах у подписчиков — перенес подругу в комнату, где проходил стрим, и попытался согреть ее одеялом.

Не обнаружив сердцебиения, блогер вызвал врачей и полицейских. Вскоре прибывшие медики констатировали смерть девушки. Эфир продолжался до приезда полицейских, которые настояли на том, чтобы блогер выключил камеру.

В начале ноября во время одного из предыдущих эфиров подруга блогера рассказала, что находится в положении, продемонстрировав округлившийся живот.

Ранее в интернете была опубликована запись трансляции стримера Стаса Решетникова (Reeflay), в ходе которой его девушка Валентина скончалась. Как сообщали СМИ, стример выставил девушку на улицу. Она просила его впустить ее обратно, но он отказывался. Через несколько часов он решил проверить, что с ней, однако девушка уже была без сознания. По предварительным данным, она умерла в результате переохлаждения.

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