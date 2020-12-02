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Песков заявил об отсутствии личных контактов Путина с Кудриным и Матвиенко

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Президент России Владимир Путин не вступал в личный контакт с заболевшими COVID-19 главой Счетной палаты Алексеем Кудриным и спикером Совфеда Валентиной Матвиенко, которая перешла на домашний режим. Об этом в среду, 2 декабря, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

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На вопрос корреспондента «РИА Новости», проводил ли Путин личные встречи с Матвиенко и Кудриным, представитель Кремля дал отрицательный ответ.

Кроме того, он уточнил, что заседание Совета безопасности с участием спикера Совфеда проходило в онлайн-режиме.

О получении положительного результата теста на коронавирусную инфекцию Кудрин написал в социальных сетях ранее в этот же день. Он сообщил, что ушел на домашний режим и в настоящее время проходит лечение.

Вскоре после этого стало известно о том, что на домашний режим в связи с болезнью ушла и Матвиенко.

Среди российских парламентариев, заболевших COVID-19, — лидер думской фракции «Справедливая Россия» Сергей Миронов , полномочный представитель правительства в Госдуме Александр Синенко, депутат Государственной думы от партии «Справедливая Россия» Дмитрий Ионин и др. В ноябре председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что 130 депутатов переболели или болеют коронавирусом, госпитализированы 28 человек.

Также коронавирусом переболели несколько федеральных чиновников, в их числе премьер-министр Михаил Мишустин, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, министр культуры Ольга Любимова, глава Минстроя Владимир Якушев и министр образования Валерий Фальков.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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