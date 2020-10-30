Задержанного топ-менеджера «Сибантрацита» отпустили под залог в 1 млн рублей

Химкинский суд отпустил под залог в 1 млн рублей бывшего главу, а ныне члена совета директоров компании «Сибантрацит» Максима Барского, задержанного ранее за найденные в его багаже запрещенные вещества. Об этом 30 октября сообщил телеканал РЕН ТВ.

27 октября предприниматель вернулся из Нью-Йорка, и сразу после прилета в его багаже были обнаружены запрещенные вещества — курительные картриджи с марихуаной и около 10 таблеток с модафинилом. В общей сложности у него изъяли 0,85 г запрещенных веществ, что расценивается как партия крупного размера.

Как сообщает телеканал, Барский находился в изоляторе с 28 октября и до 12:00 30 октября, хотя ранее сообщалось, что его отпустили под обязательство о явке.

На заседании 30 октября Барский заверил суд, что скрываться не собирается. Защита Барского также пообещала, что воспрепятствовать расследованию дела он не собирается.

Суд счел сумму в 1 млн рублей соразмерной размеру его имущества.

Вещества, изъятые у предпринимателя, были направлены на исследование в ЭКЦ УТ МВД России по Центральному федеральному округу.

По данным источников «Известий», дело возбудили по ч. 3 ст. 229.1 УК РФ.

Группа «Сибантрацит» — крупнейший в России производитель металлургических углей, в мире лидирует по поставкам высококачественного антрацита марки UHG. Также компания является генеральным спонсором Ночной хоккейной лиги.

В мае сообщалось о смерти главы «Сибантрацита» Дмитрия Босова. Миллиардер трагически погиб в собственной загородной резиденции в подмосковном Усово. После смерти Босова один из крупнейших российских угольных холдингов унаследовала его вдова Катерина.

После смерти главы компании Барского называли его соратником, а также посредником в разделе имущества между вдовой Босова и его партнерами.