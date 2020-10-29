Возбуждено уголовное дело по факту обнаружения наркотиков у топ-менеджера «Сибантрацита»

Шереметьевская таможня возбудила уголовное дело по факту обнаружения психотропных и наркотических веществ в багаже члена совета директоров компании «Сибантрацит» Максима Барского, сообщили источники «Известий» 29 октября.

По данным источников, дело возбуждено по ч.3 ст. 229.1 УК РФ. В качестве меры принуждения выбрано обязательство о явке.

По имеющейся информации, в багаже Барского обнаружены наркотические средства и психотропные вещества, в том числе пять картриджей для вейпов, в которых содержится тетрогидроканнабинол общей массой 0,85 гр. (крупный размер). Также, по некоторым данным, в багаже нашли 110 таблеток с модафинилом. Данные вещества были изъяты и направлены на исследование в ЭКЦ УТ МВД России по Центральному федеральному округу.

Источники отметили, что мужчина прилетел в Москву из Нью-Йорка 26 октября, а за получением багажа прибыл 27 октября.

Группа «Сибантрацит» — крупнейший в России производитель металлургических углей, в мире лидирует по поставкам высококачественного антрацита марки UHG. Также компания является генеральным спонсором Ночной хоккейной лиги.

6 мая стало известно о смерти главы «Сибантрацита» Дмитрия Босова. Миллиардер трагически погиб в собственной загородной резиденции в подмосковном Усово. После смерти Босова один из крупнейших российских угольных холдингов унаследовала его вдова Катерина.

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