Топ-менеджера «Сибантрацита» задержали с наркотиками в аэропорту Шереметьево

В аэропорту Шереметьево задержали россиянина, перевозившего в багаже психотропные и наркотические вещества. По данным источников «Известий», им оказался член совета директоров компании «Сибантрацит» Максим Барский.

По имеющейся информации, в багаже Барского обнаружены наркотические средства и психотропные вещества, в том числе пять картриджей для вейпов, в которых содержится тетрогидроканнабинол. Также, по некоторым данным, в багаже нашли 110 таблеток с модафинилом.

По данным источников, мужчина прилетел в Москву из Нью-Йорка 26 октября, за получением багажа он прибыл 27 октября. В настоящее время Шереметьевской таможней осуществляется изъятие запрещенных веществ для исследования и принятия решения о возбуждении уголовного дела по ч. 3 ст. 229.1 УК РФ.

Группа «Сибантрацит» — крупнейший в России производитель металлургических углей, в мире лидирует по поставкам высококачественного антрацита марки UHG. Также компания является генеральным спонсором Ночной хоккейной лиги.

6 мая стало известно о смерти главы «Сибантрацита» Дмитрия Босова. Миллиардер трагически погиб в собственной загородной резиденции в подмосковном Усово. После смерти Босова один из крупнейших российских угольных холдингов унаследовала его вдова Катерина.

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