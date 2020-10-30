Жизненно важное лекарство пропало из аптек некоторых регионов

Раствор для инъекций на основе эноксапарина натрия, который входит в список жизненно важных лекарственных препаратов (ЖНВЛП), пропал из аптек Москвы, Подмосковья и еще нескольких российских регионов. Об этом в пятницу, 30 октября, сообщает РБК со ссылкой на статистику DSM Group.

Лекарства с эноксапарином натрия выпускаются под торговыми марками «Клексан», «Кленикс», «Анфибра», «Фленокс нео», «Гемапаксан» и др. В частности, их применяют в терапии больных COVID-19 для лечения осложнений.

По словам гендиректора компании DSM Group Сергея Шуляка, продажи «Клексана» в октябре в России упали на 27% по сравнению с октябрем прошлого года.

«Просто препарата нет физически. Или он есть, но на складах и из-за проблем с маркировкой не может быть продан», — сказал он.

Как сообщили РБК в пресс-службе Минздрава, действительно, из-за повышенного спроса на «Клексан» наблюдается его нехватка. Там заверили, что все больницы обеспечены препаратом и его аналогами.

27 октября депутат Госдумы Иван Сухарев предложил снабжать россиян, которые лечатся дома от коронавируса, медицинскими препаратами за счет федерального бюджета. При этом власти нескольких российских регионов, в том числе Москвы и Санкт-Петербурга, в настоящее время уже предоставляют бесплатно медикаменты амбулаторным пациентам.

В середине октября вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что препараты от COVID-19 попали в перечень жизненно важных и необходимых лекарств, поэтому цены на них пересмотрят.

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